Маленьких омичей приглашают на велосипедные соревнования

Департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта объявил о старте традиционных детских соревнований «Будущее ВелоОмска».

Первый заезд маленьких велосипедистов состоится уже в эту субботу 29 апреля в 11:00.

Еще три заезда пройдут 5, 12 и 19 мая в это же время.

Организаторы говорят, что такой праздник дарит деткам хорошее настроение и приобщает их к спортивной жизни города. Для соревнований не важно, какой марки и конструкции у малыша велосипед.