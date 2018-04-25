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09:00 (мск), источник: Om1.ru

Маленьких омичей приглашают на велосипедные соревнования

Заезды буду проходить каждую субботу с 28 апреля до 19 мая.

Департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта объявил о старте традиционных детских соревнований «Будущее ВелоОмска».

Первый заезд маленьких велосипедистов состоится уже в эту субботу 29 апреля в 11:00.

Еще три заезда пройдут 5, 12 и 19 мая в это же время.

Организаторы говорят, что такой праздник дарит деткам хорошее настроение и приобщает их к спортивной жизни города. Для соревнований не важно, какой марки и конструкции у малыша велосипед.

Поучаствовать в заездах смогут мальчики и девочки до 8 лет. Регистрация проводится на месте в день соревнований.
Победителям обещают сюрпризы и подарки.

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