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09:42 (мск), источник: Volga News

На поле «Самара Арены» наносят разметку

Также стартуют работы по установлению скамей для команд и медицинского персонала.

Во вторник, 24 апреля, на стадионе «Самара Арена» приступили к нанесению разметки. Об этом сообщает департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области в Twitter.

Помимо разметки также стартуют работы по установлению скамей для команд и медицинского персонала.

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