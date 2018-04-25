На поле «Самара Арены» наносят разметку
Также стартуют работы по установлению скамей для команд и медицинского персонала.
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Также стартуют работы по установлению скамей для команд и медицинского персонала.
Во вторник, 24 апреля, на стадионе «Самара Арена» приступили к нанесению разметки. Об этом сообщает департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области в Twitter.
Помимо разметки также стартуют работы по установлению скамей для команд и медицинского персонала.