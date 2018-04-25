В Новосибирской области открылось лесопожарное формирование нового типа

«На приобретение спецтехники для нового подразделения в 2017 году из средств областного бюджета было направлено 20 млн рублей. Сегодня на вооружении формирования находятся два трактора, один седельный тягач “Урал”, две пожарные машины, один специальный патрульный автомобиль. В этом году запланировано приобретение лесопожарного оборудования за счет бюджета региона на сумму 809 тыс. рублей, приобретение пяти малых лесопатрульных комплексов на сумму 6 млн рублей», — говорится в сообщении.

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Новое лесопожарное формирование позволит повысить эффективность тушения лесных пожаров на территории сразу пяти районов области. В зону контроля отделения, в частности, попадает Караканский бор — сосновый лес общей площадью около 100 тыс. га, находящийся на территории Ордынского, Искитимского и Сузунского районов региона, а также частично на территории Алтайского края.