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09:03 (мск), источник: Uralpress.ru

В четверг в Челябинской области небольшой дождь и ночные заморозки

В четверг, 26 апреля, в Челябинской области ожидается переменная облачность, местами пройдет небольшой дождь.

Источник: AP 2018

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, утром в Челябинске ожидается плюс 2 градуса, влажность воздуха 77%, ветер западный 2−4 метров в секунду. В дневные часы в Челябинске ожидается плюс 10−12 градусов. По области — плюс 9−14 градусов.

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В ночные часы — от минус 4 до плюс 1 градуса при прояснении — до минус 7 градусов. Ветер западный, юго-западный 6−11 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы — 742 миллиметра ртутного столба, в течение дня оно повысится до 744 миллиметров ртутного столба. Геомагнитная обстановка спокойная. Солнце взойдет в 5 часов 25 минут, заход — в 20 часов 20 минут.

Долгота светового дня 14 часов 55 минут. Луна растущая. По народному календарю Фомаида Медуница.

На Фомаиду люди отправлялись в лес собирать медуницу, которую использовали при заваривании чаев и приготовлении салатов. Удивительно, но в народе верили, что этот душистый цветок пчелы облетают за семь верст. Также в этот день можно было рвать первые всходы щавеля, который клали в салат и в щи. Именины в этот день: Георгий, Дмитрий, Марфа.

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