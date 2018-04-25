В четверг в Челябинской области небольшой дождь и ночные заморозки
В четверг, 26 апреля, в Челябинской области ожидается переменная облачность, местами пройдет небольшой дождь.
В четверг, 26 апреля, в Челябинской области ожидается переменная облачность, местами пройдет небольшой дождь.
Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, утром в Челябинске ожидается плюс 2 градуса, влажность воздуха 77%, ветер западный 2−4 метров в секунду. В дневные часы в Челябинске ожидается плюс 10−12 градусов. По области — плюс 9−14 градусов.
В ночные часы — от минус 4 до плюс 1 градуса при прояснении — до минус 7 градусов. Ветер западный,
Атмосферное давление выше нормы — 742 миллиметра ртутного столба, в течение дня оно повысится до 744 миллиметров ртутного столба. Геомагнитная обстановка спокойная. Солнце взойдет в 5 часов 25 минут, заход — в 20 часов 20 минут.
Долгота светового дня 14 часов 55 минут. Луна растущая. По народному календарю Фомаида Медуница.
На Фомаиду люди отправлялись в лес собирать медуницу, которую использовали при заваривании чаев и приготовлении салатов. Удивительно, но в народе верили, что этот душистый цветок пчелы облетают за семь верст. Также в этот день можно было рвать первые всходы щавеля, который клали в салат и в щи. Именины в этот день: Георгий, Дмитрий, Марфа.