В четверг в Челябинской области небольшой дождь и ночные заморозки

На Фомаиду люди отправлялись в лес собирать медуницу, которую использовали при заваривании чаев и приготовлении салатов. Удивительно, но в народе верили, что этот душистый цветок пчелы облетают за семь верст. Также в этот день можно было рвать первые всходы щавеля, который клали в салат и в щи. Именины в этот день: Георгий, Дмитрий, Марфа.