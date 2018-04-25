В Ялте майские праздники отметят парадами и концертами
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр — РИА Новости Крым. В Ялте на начало мая запланирован ряд праздничных мероприятий, приуроченных к Международному дню солидарности трудящихся и Дню Победы. Об этом сообщает
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр — РИА Новости Крым. В Ялте на начало мая запланирован ряд праздничных мероприятий, приуроченных к Международному дню солидарности трудящихся и Дню Победы. Об этом сообщает
В частности, 1 мая в Ялте в 10.35 начнется праздничное шествие по Набережной имени Ленина к сцене в районе круглого фонтана, где затем состоятся торжественный митинг и выступление духового оркестра «Ялта» местного театра духовой музыки. Праздник продолжат в 12.00 международный фестиваль «Крымский маяк»,
Второго мая праздничную программу в 12.00 продолжат
В День Победы, 9 мая, череду торжественных мероприятий откроют митинг, возложение цветов и