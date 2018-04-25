Запрещена продажа алкоголя 8 и в День Победы, 9 мая, в Иркутске

Источник: Комсомольская правда

Праздник должен быть трезвым. Так решили в администрации Иркутска и ввели запрет на розничную продажу алкоголя в День Победы 9 мая и накануне 8 мая. С 8 утра и до полуночи в Иркутске нельзя будет купить алкоголь в местах проведения праздничных мероприятий. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Иркутска.

Итак, в День Победы спиртное нельзя будет купить в магазинах, которые находятся в центре города. А именно: на улицах Чкалова, Ленина, Российская, Нижняя Набережная, 3 Июля, Сухэ-Батора, Рабочая, Декабрьских Событий, Желябова, Каландаришвили.

Кроме того, запрет вводится и в других районах города, где планируются народные гулянья в День Победы: на улице Мухиной, 13а (площадь перед Иркутским городским театром народной драмы), Вампилова 2/2 (мкр. Первомайский), Академика Образцова, 30 (площадь у Локомотивного депо), Новаторов, 3 (площадь у проходных Иркутского авиационного завода филиала ОАО «Корпорация» Иркут), Розы Люксембург, 215 В (торговый центр «ЕвроПарк»), Карла Либкнехта, 245, Байкальская, 247, сквере им. Кирова, бульваре Гагарина, площади на бульваре Постышева, в районе рощи Каштаковская, пер. Спортивный, 1 (парк имени Парижской коммуны), сквере в районе улиц Марии Ульяновой — Красный путь — Михаила Говорова, сквере по улице Шахтерская (напротив домов №№ 1 и 9), улица Муравьева, 17 (площадка у Дома быта) и на проспекте Маршала Жукова, 11.