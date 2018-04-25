Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Зудина, Ургант и Михалков посетили премьеру фильма в ГУМе
Что будет, если «закончились права»
43-летняя Татьяна Навка сообщила о пополнении в семье (фото)
Как выглядит типичный английский дом (фото)
Кэти Перри проговорилась о помолвке c Орландо Блумом
ВИА Гра в Тель-АфареКак десятки россиянок уехали за мужьями в ИГ, а оказались в багдадской тюрьме
43-летняя Татьяна Навка сообщила о пополнении в семье (фото)
Внучка Владимира Высоцкого удивила поклонников сходством с дедом
Нужно ли срывать букву «Ш»?
КАМАЗ «Одиссей» оставит водителей без работы
В Союзе биатлонистов нашли еще одного «русского агента»
ВАДА поддержало намерение МОК оспорить решение CAS по россиянам
Кэти Перри проговорилась о помолвке c Орландо Блумом
Социальные сети высмеяли шляпу Мелании Трамп
5 ошибок сторонников здорового питания
Что делать, если вы все забываете
5 городов, куда точно не стоит ехать на майские праздники
Как обманывают россиян с жильем в Болгарии
Фоторепортажи
9Кейт Миддлтон в третий раз стала мамой
8World Photography Awards объявили лучших фотографов года
10:10 (мск), источник: ЮГА.ру

Мэр Сочи запретил чиновникам спать больше восьми часов во время подготовки к ЧМ-2018

Глава Сочи Анатолий Пахомов запретил сотрудникам администрации спать больше восьми часов во время подготовки и проведения чемпионата мира по футболу. Об этом мэр объявил на совещании в администрации 24 апреля.

Источник: ЮГА.ру

«Мы работаем 16 часов в сутки и спим восемь часов. И так до тех пор, пока не закончится чемпионат мира по футболу», — сказал Пахомов.

По его словам, чиновники во время чемпионата должны работать так же активно, как и в преддверии Олимпиады 2014 года.

Как сообщали Юга.ру, чемпионат мира по футболу будет проходить с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.

На сочинском стадионе «Фишт» игры группового этапа состоятся 15, 18, 23 и 26 июня. Поединок 1/8 финала пройдет 30 июня, а четвертьфинальная встреча запланирована на 7 июля. Матч-открытие ЧМ жители и гости Сочи смогут посмотреть 14 июня на площадке Фестиваля болельщиков, которая будет работать весь чемпионат на Южном молу Морского порта.

Все новости региона
 Что влияет на климат Краснодара
Одноглазый грузовик и Пшадская дева. Легенды Краснодарского края
«Ливерпуль» разгромил «Рому» в матче полуфинала Лиги чемпионов
Экс-директора «Гоголь-центра» переведут под домашний арест
В Америке говорят о провале истребителя Су-57
Выявлена неожиданная опасность спиртных напитков
В Китае макака отомстила туристу за неудачную шутку
СМИ узнали о плане Запада обойти российское вето в СБ ООН
Сотрудница полиции изучила бывшую своего сожителя и поплатилась
Спорт
У сборной России есть проблемы с составом перед чемпионатом мира Во вторник тренерский штаб во главе с новым тренером Ильей Воробьевым объявил состав на Шведские игры
Авто
Geely построила «бесконечный» внедорожник На сегодняшний момент Geely является в Китае третьей по объему продаж компанией и, соответственно, одной из самых больших в мире!
Hi-Tech
В России рухнули цены на iPhone X Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что на данный момент он стоит почти на 20% дешевле РРЦ.
Кино
Зудина, Ургант и Михалков посетили премьеру фильма в ГУМе Показ картины по рассказам Резо Габриадзе «Знаешь, мама, где я был?» открыл 18-й фестиваль «Черешневый лес»
Недвижимость
5 городов, куда не стоит ехать на майские праздники
В Москве сносят гаражи под строительство Научной долины МГУ
Как обманывают россиян с жильем в Болгарии: история
Самое жуткое здание Москвы не попало под реновацию
Леди
Как быстро подготовиться к выходу в свет – секреты российских звезд Альбина Джанабаева, Анна Седокова, Полина Гагарина и Юлианна Караулова поделились секретами красоты с «Леди.Mail.Ru»
Дети
Ирина Шейк подогрела слухи о беременности Модель продемонстрировала округлившийся живот.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь