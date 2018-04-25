Мэр Сочи запретил чиновникам спать больше восьми часов во время подготовки к ЧМ-2018

Источник: ЮГА.ру

«Мы работаем 16 часов в сутки и спим восемь часов. И так до тех пор, пока не закончится чемпионат мира по футболу», — сказал Пахомов.

По его словам, чиновники во время чемпионата должны работать так же активно, как и в преддверии Олимпиады 2014 года.

Как сообщали Юга.ру, чемпионат мира по футболу будет проходить с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.