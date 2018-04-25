Мэр Сочи запретил чиновникам спать больше восьми часов во время подготовки к ЧМ-2018

«Мы работаем 16 часов в сутки и спим восемь часов. И так до тех пор, пока не закончится чемпионат мира по футболу», — сказал Пахомов.
По его словам, чиновники во время чемпионата должны работать так же активно, как и в преддверии Олимпиады 2014 года.
Как сообщали Юга.ру, чемпионат мира по футболу будет проходить с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.
На сочинском стадионе «Фишт» игры группового этапа состоятся 15, 18, 23 и 26 июня. Поединок 1/8 финала пройдет 30 июня, а четвертьфинальная встреча запланирована на 7 июля. Матч-открытие ЧМ жители и гости Сочи смогут посмотреть 14 июня на площадке Фестиваля болельщиков, которая будет работать весь чемпионат на Южном молу Морского порта.