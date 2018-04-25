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09:58 (мск), источник: Кубань 24

В Туапсинском районе открыли музей кубанского казачества

Он располагается в здании штаба местного казачьего общества в поселке Новомихайловском.

В музее представлено около 100 экспонатов — форма и оружие казаков, национальная одежда, утварь, предметы быта, фотографии казаков, символика Кубанского войска. Установлены стенды, рассказывающие об истории кубанского казачества с момента высадки первых переселенцев на Тамани. Также воссоздана часть казачьей хаты с мебелью и убранством. Площадь музея — 50 кв. м.

Собрать экспонаты помогли местные жители. Посещение музея бесплатное, сообщает пресс-служба администрации Туапсинского района.

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