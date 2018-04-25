В Туапсинском районе открыли музей кубанского казачества

В музее представлено около 100 экспонатов — форма и оружие казаков, национальная одежда, утварь, предметы быта, фотографии казаков, символика Кубанского войска. Установлены стенды, рассказывающие об истории кубанского казачества с момента высадки первых переселенцев на Тамани. Также воссоздана часть казачьей хаты с мебелью и убранством. Площадь музея — 50 кв. м.