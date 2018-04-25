В Волгограде откроется международный фестиваль графики
Свои графические произведения представят художники из России, Вьетнама, Израиля, Италии, Чехии и Эстонии.
Свои графические произведения представят художники из России, Вьетнама, Израиля, Италии, Чехии и Эстонии.
Фестиваль откроется 4 мая в Музее Машкова и продлится до 6 июня.
Как отметили в региональном комитете культуры, на выставке будут представлены произведения различных видов печатной графики: офорт, сухая игла, линогравюра, ксилография, литография, шелкография, созданные художниками за последние пять лет. Всего на конкурс было прислано 300 графических работ, в конкурсной экспозиции примут участие 126 работ более 50 авторов. Искусствоведы Музея Машкова отмечают высокий профессиональный уровень участников.
По словам директора Музея Машкова, фестиваль «VITA-ART-TIME» позволяет не только наблюдать за развитием современных художественных процессов, но и развивать коллекцию современной графики волгоградского художественного музея.
Напомним, что первый фестиваль «VITA-ART-TIME» состоялся в 2013 году. Второй международный открытый фестиваль графики приурочен к 75-летию Победы в Сталинградской битве и 55-летию со времени открытия Волгоградского музея изобразительных искусств имени И. И. Машкова.