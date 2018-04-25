Самарский космонавт Олег Кононенко в четвертый раз полетит в космос
Комиссия признала его годным к полету по состоянию здоровья.
Комиссия признала его годным к полету по состоянию здоровья.
В Центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина прошло заседание главной медицинской комиссии (ГМК). Об этом сообщили в Роскосмосе. Комиссия проанализирована данные медобследования космонавтов как основного, так и дублирующего экипажа 56/57 длительной экспедиции на МСК за время предполетной подготовки.
В ГМК вошли представители Центра подготовки космонавтов, Роскосмоса, Федерального
Двух космонавтов — Сергея Прокопьева и самарца Олега Кононенко — признали годными к полету по состоянию здоровья.