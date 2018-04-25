Общественники предложили переименовать площадь Ярославского в Челябинске

«Площадь носит имя Емельяна Ярославского — человека, виновного в массовом уничтожении памятников истории и культуры по всей стране. Именно с его подачи был снесен Христорождественский собор на Соборной площади в Челябинске, а сама площадь, как вы уже догадались, переименована в его честь. Предложение о переименовании площади Емельяна Ярославского в площадь Международного сотрудничества отправлено в Администрацию города», — написал автор инициативы.