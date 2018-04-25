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09:37 (мск), источник: АиФ Челябинск

Общественники предложили переименовать площадь Ярославского в Челябинске

Место у театра оперы и балета предлагают назвать площадью Международного сотрудничества.

Общественники предложили переименовать площадь Ярославского в Челябинске, где расположен театр оперы и балета им. Глинки, предложение появилось в официальном сообществе движения «Гражданский патруль» в соцсети.

«Площадь носит имя Емельяна Ярославского — человека, виновного в массовом уничтожении памятников истории и культуры по всей стране. Именно с его подачи был снесен Христорождественский собор на Соборной площади в Челябинске, а сама площадь, как вы уже догадались, переименована в его честь. Предложение о переименовании площади Емельяна Ярославского в площадь Международного сотрудничества отправлено в Администрацию города», — написал автор инициативы.

Отметим, что единственным зданием, имеющим адрес на площади Ярославского, является театр оперы и балета. В комментариях одни горожане высказались против переименования, а другие стали предлагать свои варианты, например, площадь Музыки.

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