На Кубани ожидаются ночные заморозки
Краснодар. 25 апр. — Новая Кубань. В Краснодарском крае утром и вечером возможен туман, днем кратковременный дождь, в отдельных районах с грозой.
Краснодар. 25 апр. — Новая Кубань. В Краснодарском крае утром и вечером возможен туман, днем кратковременный дождь, в отдельных районах с грозой.
Ветер переменных направлений с порывами 5−10 м/с. Температура воздуха ночью 5−10°С, по
На Черноморском побережье преимущественно без осадков. Ветер южного направления, по югу края — восточного с порывами 6−11 м/с, местами ветер усилится до 12−14 м/с. Температура воздуха ночью 8−13°С, днем 14−19°С, по югу воздух прогреется до +23°С, сообщают специалисты краевого Гидрометцентра.
В Краснодаре днем +23°С, ночью +9°С. Как обещают синоптики, с четверга в краевой столице будет безоблачно.