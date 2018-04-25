На Кубани ожидаются ночные заморозки

Ветер переменных направлений с порывами 5−10 м/с. Температура воздуха ночью 5−10°С, по юго-восточным предгорьям местами в воздухе и на поверхности почвы заморозки -1°С -2°С, днем прогнозируется потепление до 18−23°С.

На Черноморском побережье преимущественно без осадков. Ветер южного направления, по югу края — восточного с порывами 6−11 м/с, местами ветер усилится до 12−14 м/с. Температура воздуха ночью 8−13°С, днем 14−19°С, по югу воздух прогреется до +23°С, сообщают специалисты краевого Гидрометцентра.