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09:39 (мск), источник: Новая Кубань

На Кубани ожидаются ночные заморозки

Краснодар. 25 апр. — Новая Кубань. В Краснодарском крае утром и вечером возможен туман, днем кратковременный дождь, в отдельных районах с грозой.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +13° 94% 757 мм рт. ст. 3 м/с

Ветер переменных направлений с порывами 5−10 м/с. Температура воздуха ночью 5−10°С, по юго-восточным предгорьям местами в воздухе и на поверхности почвы заморозки -1°С -2°С, днем прогнозируется потепление до 18−23°С.

На Черноморском побережье преимущественно без осадков. Ветер южного направления, по югу края — восточного с порывами 6−11 м/с, местами ветер усилится до 12−14 м/с. Температура воздуха ночью 8−13°С, днем 14−19°С, по югу воздух прогреется до +23°С, сообщают специалисты краевого Гидрометцентра.

В Краснодаре днем +23°С, ночью +9°С. Как обещают синоптики, с четверга в краевой столице будет безоблачно.

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