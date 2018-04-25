Видеофакт: каким был самый первый ролик, опубликованный на YouTube

Источник: Sputnik.by

Самый первый видеоролик, размещенный на YouТube, называется «Я в зоопарке» и представляет собой визитку молодого человека по имени Джавед Карим. Он был опубликован 23 апреля 2015 года и за 13 лет набрал более 48 миллионов просмотров.

Парень на видео — Джавед Карим — в то время работал над PayPal и принял участие в развитии YouTube. Он встретился с соучредителями видеохостинга Чадом Херли и Стивом Ченом и стал советником компании, а позже стал первым пользователем, загрузившим видео на платформу.

В том, что первое видео на сайте — это визитка, нет ничего удивительного: YouТube сначала задумывался как служба знакомств, но практически сразу поменял назначение. Сегодня это самый популярный в мире сайт для пользовательских видео.