Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Актер из «Гарри Поттера» скончался на 50-м году жизни
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
43-летняя Татьяна Навка сообщила о пополнении в семье (фото)
Страны G7 сделали заявление, касающееся Крыма
Сара Джессика Паркер выпустила коллекцию свадебных платьев
ВИА Гра в Тель-АфареКак десятки россиянок уехали за мужьями в ИГ, а оказались в багдадской тюрьме
Внучка Владимира Высоцкого удивила поклонников сходством с дедом
Сергей Лазарев растрогал зрителей архивными фото сына
Нужно ли срывать букву «Ш»?
КАМАЗ «Одиссей» оставит водителей без работы
В Союзе биатлонистов нашли еще одного «русского агента»
ВАДА поддержало намерение МОК оспорить решение CAS по россиянам
Линдси Лохан заметно поправилась
Делевинь, Болдуин и другие повеселились на дне рождении Хадид
5 ошибок сторонников здорового питания
Что делать, если вы все забываете
5 городов, куда точно не стоит ехать на майские праздники
Как обманывают россиян с жильем в Болгарии
Фоторепортажи
9Кейт Миддлтон в третий раз стала мамой
8World Photography Awards объявили лучших фотографов года
10:06 (мск), источник: Sputnik.by

Видеофакт: каким был самый первый ролик, опубликованный на YouTube

Самый первый ролик на YouТube было размещено 13 лет назад, в апреле 2005 года. Что он из себя представляет, смотрите на видео.

Источник: Sputnik.by

Самый первый видеоролик, размещенный на YouТube, называется «Я в зоопарке» и представляет собой визитку молодого человека по имени Джавед Карим. Он был опубликован 23 апреля 2015 года и за 13 лет набрал более 48 миллионов просмотров.

Парень на видео — Джавед Карим — в то время работал над PayPal и принял участие в развитии YouTube. Он встретился с соучредителями видеохостинга Чадом Херли и Стивом Ченом и стал советником компании, а позже стал первым пользователем, загрузившим видео на платформу.

В том, что первое видео на сайте — это визитка, нет ничего удивительного: YouТube сначала задумывался как служба знакомств, но практически сразу поменял назначение. Сегодня это самый популярный в мире сайт для пользовательских видео.

Во время загрузки произошла ошибка.
Все новости региона
 КГБ сообщил о деле об 'откатах' за робу, о котором рассказал президент
Карточки и банкоматы Альфа-Банка не работают по всей Беларуси
«Ливерпуль» разгромил «Рому» в матче полуфинала Лиги чемпионов
Экс-директора «Гоголь-центра» переведут под домашний арест
В Америке говорят о провале истребителя Су-57
Выявлена неожиданная опасность спиртных напитков
В Китае макака отомстила туристу за неудачную шутку
СМИ узнали о плане Запада обойти российское вето в СБ ООН
Сотрудница полиции изучила бывшую своего сожителя и поплатилась
Спорт
У сборной России есть проблемы с составом перед чемпионатом мира Во вторник тренерский штаб во главе с новым тренером Ильей Воробьевым объявил состав на Шведские игры
Авто
Geely построила «бесконечный» внедорожник На сегодняшний момент Geely является в Китае третьей по объему продаж компанией и, соответственно, одной из самых больших в мире!
Hi-Tech
В России рухнули цены на iPhone X Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что на данный момент он стоит почти на 20% дешевле РРЦ.
Кино
Зудина, Ургант и Михалков посетили премьеру фильма в ГУМе Показ картины по рассказам Резо Габриадзе «Знаешь, мама, где я был?» открыл 18-й фестиваль «Черешневый лес»
Недвижимость
5 городов, куда не стоит ехать на майские праздники
Как обманывают россиян с жильем в Болгарии: личный опыт
Эксперты назвали лучшее гражданство мира
Стало известно, в каких городах могут провести реновацию
Леди
Как быстро подготовиться к выходу в свет – секреты российских звезд Альбина Джанабаева, Анна Седокова, Полина Гагарина и Юлианна Караулова поделились секретами красоты с «Леди.Mail.Ru»
Дети
Ирина Шейк подогрела слухи о беременности Модель продемонстрировала округлившийся живот.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь