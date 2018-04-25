Челябинску угрожает нашествие огромных тараканов

— Живу недалеко от того места, остановка Уют в Ленинском районе. Канализационные люки расположены прямо на тротуаре, между домами 50 и 52 по Гагарина. В темени там не все видно. Это только краешек я заснял. Там их туча выползает. Каждую ночь причем! — рассказал автор ролика.