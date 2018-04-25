Челябинску угрожает нашествие огромных тараканов
Полчища насекомых засняли на видео.
Полчища насекомых засняли на видео.
Огромный выводок рыжих тараканов поселился в канализации Ленинского района. Об этом рассказал челябинец Евгений Попов. Горожанин заснял насекомых на видео.
— Живу недалеко от того места, остановка Уют в Ленинском районе. Канализационные люки расположены прямо на тротуаре, между домами 50 и 52 по Гагарина. В темени там не все видно. Это только краешек я заснял. Там их туча выползает. Каждую ночь причем! — рассказал автор ролика.
К решению проблемы подключились общественники из организации «Гражданский патруль».
— Направили жалобу в управление Роспотребнадзора по Челябинской области. Такое число насекомых может грозить эпидемией всему городу, — рассказали газете «Комсомольская правда» — Челябинск активисты.