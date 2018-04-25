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10:40 (мск), источник: ЕАН

Праздники и эстафеты: график перекрытий улиц в центре Екатеринбурга

Мэрия Екатеринбурга обнародовала данные о перекрытии улиц в центре города в ближайшие дни.

Источник: РИА "Новости"

По словам заместителя председателя комитета по транспорту и организации дорожного движения Сергея Яскевича, в связи с репетициями парада Победы 27 апреля, 3 и 7 мая с 20:00 до 4:00 закроют проспект Ленина от Луначарского до Репина, улицу 8 Марта — от Малышева до Репина и Ельцина.

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29 апреля с 10:00 до 14:30 в городе пройдет легкоатлетическая эстафета «Весна Победы». В связи с этим будет закрыто движение по проспекту Ленина от Луначарского до Московской.

2 мая состоится атлетический пробег «Майская гроза». В связи с этим с 10:30 до 12:30 перекроют улицу 8 Марта от Ленина до Ельцина и улицу Ельцина.

4 мая для встречи ветеранов с суворовцами решено закрыть площадь Кирова от улицы Мира до Гагарина.

8 мая нас ожидает возложение венков к памятнику Георгию Жукову. В связи с этим с 9:30 до 11:00 будет закрыта нечетная сторона проспекта Ленина от Восточной до Луначарского.

9 Мая, в День Победы будет закрыто автомобильное движение по проспекту Ленина от Московской до Карла Либкнехта, по улице 8 Марта — от Ельцина до Малышева. Также закроют улицы Ельцина и Толмачева. Все ограничения будет действовать с 6:00 до конца праздничных мероприятий.

С 19:00 дополнительно закроют 8 Марта от Куйбышева до Малышева, Карла Либкнехта — от Шевченко до Малышева и улицу Малышева — от Розы Люксембург до Московской и улицу Радищева — от Московской до 8 Марта.

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