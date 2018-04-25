На Первомай в Калининграде закроют для движения транспорта часть улиц

Источник: Калининград.Ru

С 09:00 до 13:30 перекроют Ленинский проспект на участке между улицами Черняховского и Театральной, а также введут одностороннее движение в направлении от улицы Театральной до Шевченко. Автовладельцам рекомендуют убрать свои машины с территории проведения шествий и митингов.

Кроме этого, на время проведения мероприятий изменится схема движения некоторых маршрутов общественного транспорта. Автобусы, следующие на улицу Черняховского, направят по Ленинскому проспекту, улицам Шевченко и Пролетарской и далее согласно существующим схемам движения. В обратном направлении по тому же маршруту.

Автобусы, которые с Ленинского идут на проспект Мира, пустят на Московский проспект, далее — на Гвардейский проспект, улицу Театральную и проспект Мира. В обратном направлении — по проспекту Мира, улице Театральной и Ленинскому проспекту.

Поменяется и схема движения троллейбусов:

— Маршрут № 1 направят по Ленинскому, Московскому, Гвардейскому проспектам, улице Театральной, проспекту Мира, улицам Леонова, Борзова и далее согласно существующей схеме движения. В обратном направлении по улице Комсомольской, проспекту Мира, улице Театральной, Ленинскому проспекту.

— Маршрут № 5 поедет по Ленинскому, Московскому, Гвардейскому проспектам и улице Театральной.

— Троллейбус № 6 направят по улице Театральной, Ленинскому проспекту до конечного остановочного пункта «Южный вокзал». В обратном направлении от Южного вокзала по Ленинскому проспекту и улице Театральной.