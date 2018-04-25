Шикарный Rolls-Royce, замеченный в Воронеже, удивил горожан

Отметим, что Rolls-Royce Phantom очень дорогая машина. В зависимости от года выпуска, состояния, модификаций и характеристик она может стоить от 7 990 000 до 110 000 000 рублей. Объем двигателя в автомобиле — 6,8 литров, мощность — 460 лошадиных сил, в новых иномарках она может достигать и 571 л.с. Длина авто составляет 6 метров, ширина — почти 2 метра, высота — свыше 1,5 метров.