Главный тренер «Шерифа» покинул команду
Главный тренер футбольного клуба «Шериф» Роберто Бодин подал в отставку по собственному желанию. Тренер чемпиона Молдовы по футболу покинул клуб «по семейным обстоятельствам».
Главный тренер футбольного клуба «Шериф» Роберто Бодин подал в отставку по собственному желанию. Тренер чемпиона Молдовы по футболу покинул клуб «по семейным обстоятельствам».
Исполняющим обязанности главного тренера назначен Виктор Михайлов.
Руководство клуба пожелало 53-летнему итальянцу успехов в дальнейшей работе и поблагодарило Роберто за проделанную работу и вклад, который он внес в процветание команды.
Роберто Бордин родился в итальянской семье в Ливии в 1965 году. Карьеру футболиста начал в «Санременсе». Наибольшую популярность он получил, выступая за «Наполи». В 2016 году Роберто Бордин начал тренерскую карьеру в футбольной команде «Триестине».
Вскоре он перешел главным тренером в «Шериф». Под его руководством команда вернула звание чемпиона страны, выиграла Кубок и Суперкубок Молдовы. Роберто Бордин вывел «Шериф» в групповой раунд Лиги Европы.