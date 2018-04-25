Главный тренер «Шерифа» покинул команду

Источник: Actualitati.md

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Виктор Михайлов.

Руководство клуба пожелало 53-летнему итальянцу успехов в дальнейшей работе и поблагодарило Роберто за проделанную работу и вклад, который он внес в процветание команды.

Роберто Бордин родился в итальянской семье в Ливии в 1965 году. Карьеру футболиста начал в «Санременсе». Наибольшую популярность он получил, выступая за «Наполи». В 2016 году Роберто Бордин начал тренерскую карьеру в футбольной команде «Триестине».