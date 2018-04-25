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10:45 (мск), источник: Actualitati.md

Главный тренер «Шерифа» покинул команду

Главный тренер футбольного клуба «Шериф» Роберто Бодин подал в отставку по собственному желанию. Тренер чемпиона Молдовы по футболу покинул клуб «по семейным обстоятельствам».

Источник: Actualitati.md

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Виктор Михайлов.

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Руководство клуба пожелало 53-летнему итальянцу успехов в дальнейшей работе и поблагодарило Роберто за проделанную работу и вклад, который он внес в процветание команды.

Роберто Бордин родился в итальянской семье в Ливии в 1965 году. Карьеру футболиста начал в «Санременсе». Наибольшую популярность он получил, выступая за «Наполи». В 2016 году Роберто Бордин начал тренерскую карьеру в футбольной команде «Триестине».

Вскоре он перешел главным тренером в «Шериф». Под его руководством команда вернула звание чемпиона страны, выиграла Кубок и Суперкубок Молдовы. Роберто Бордин вывел «Шериф» в групповой раунд Лиги Европы.

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