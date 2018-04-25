Англичанка стала бомжом из-за любви к чужим свадьбам

О своей «свадебной» проблеме 30-летняя Чайлдс рассказала в эфире утреннего телешоу на канале ITV. В общей сложности участие в 14 церемониях обошлось ей в 13 тысяч фунтов (более миллиона рублей). Женщина оплачивала расходы на транспорт и отели кредитными картами. В итоге долговая нагрузка стала непомерной, и она вынуждена была отказаться от собственного жилья.

Сейчас Чайлдс живет в доме родителей в графстве Эссекс. Несмотря на сложившуюся ситуацию, она утверждает, что ни за что не ответила бы отказом на очередное свадебное приглашение, потому что это стало бы «социальным провалом».

Большинство телезрителей, обсуждавших программу в социальных сетях, негативно оценили поведение женщины. «Это вот сейчас серьезно? Она будет жить с родителями, но не откажет приглашающему», — цитирует издание одного из интернет-пользователей. «Мне ее жаль, но она сама виновата в том, что потратила столько денег», — написал другой.