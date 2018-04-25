Новосибирская парижанка получила орден Почетного легиона
НОВОСИБИРСК, 25 апреля, ФедералПресс. Директор Французского центра НГУ Мишель Дебренн награждена орденом Почетного легиона.
НОВОСИБИРСК, 25 апреля, ФедералПресс. Директор Французского центра НГУ Мишель Дебренн награждена орденом Почетного легиона.
Церемония награждения прошла в здании Французского института в Москве.
Профессор кафедры
Принадлежность к ордену Почетного легиона является высшим знаком отличия, почета и официального признания особых заслуг во Франции.
Парижанка Мишель Дебренн закончила гуманитарный факультет НГУ с красным дипломом и на протяжении многих лет успешно реализует
Мишель Дебренн в ответной речи после вручения награды отметила: «Несмотря на разные периоды в отношениях двух стран я всегда старалась, чтобы эти отношения были дружественными. Я верю в то, что мосты дружбы сохранятся!».