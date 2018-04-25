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10:54 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Новосибирская парижанка получила орден Почетного легиона

НОВОСИБИРСК, 25 апреля, ФедералПресс. Директор Французского центра НГУ Мишель Дебренн награждена орденом Почетного легиона.

Источник: РИА "ФедералПресс"

Церемония награждения прошла в здании Французского института в Москве.

Профессор кафедры романо-германской филологии Гуманитарного института НГУ Мишель Дебренн, которая также является руководителем Французского центра НГУ, произведена в кавалеры ордена Почетного легиона указом правительства Франции.

Принадлежность к ордену Почетного легиона является высшим знаком отличия, почета и официального признания особых заслуг во Франции.

Парижанка Мишель Дебренн закончила гуманитарный факультет НГУ с красным дипломом и на протяжении многих лет успешно реализует российско-французские проекты в области студенческого обмена и научного сотрудничества.

Мишель Дебренн в ответной речи после вручения награды отметила: «Несмотря на разные периоды в отношениях двух стран я всегда старалась, чтобы эти отношения были дружественными. Я верю в то, что мосты дружбы сохранятся!».

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