Новосибирская парижанка получила орден Почетного легиона

Парижанка Мишель Дебренн закончила гуманитарный факультет НГУ с красным дипломом и на протяжении многих лет успешно реализует российско-французские проекты в области студенческого обмена и научного сотрудничества.

Мишель Дебренн в ответной речи после вручения награды отметила: «Несмотря на разные периоды в отношениях двух стран я всегда старалась, чтобы эти отношения были дружественными. Я верю в то, что мосты дружбы сохранятся!».