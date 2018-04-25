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11:24 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

Тина Канделаки, Родион Газманов и Эльмира Калимуллина пробегут «Казанский марафон-2018» 1

(Город Казань KZN.RU, 25 апреля). 20 мая в столице Татарстана пройдет «Казанский марафон-2018». В забеге примут участие звезды российской и татарстанской эстрады.

Источник: Город Казань.KZN.RU

Среди них — Родион Газманов, Эльмира Калимуллина и Тина Канделаки. Всего за месяц до старта в оргкомитет поступило более 6 тысяч заявок на участие в забеге. Регистрация для участия в мероприятии платная, все собранные средства пойдут на развитие семейной гостиницы «Дом Роналда Макдоналда», расположенной на территории Детской республиканской клинической больницы в столице Татарстана.

Приглашенные исполнители планируют не только выйти на старт дистанции в 3 километра, но и выступить на «after-party» марафона. Входным билетом на вечеринку для участников и победителей соревнований станут медали, которыми будут награждать всех, кто добежит до финиша. Эльмира Калимуллина поддерживает акцию третий год подряд, в прошлом году она участвовала в забеге вместе с певицами Верой Брежневой и Нюшей.

Напомним, в этом году в «Казанском марафоне» также примет участие рекордсмен Книги рекордов Гиннеса по суточному бегу Рустем Гиниатуллин. Сверхмарафонец собирается выйти на старт дистанции 42,2 км вместе со своим наставником, легендой татарстанского бега на супердлинные дистанции и одним из основателей гонки Павлом Моревым.

Масштабный забег пройдет по четырем дистанциям: 42,2 км, 21,1 км (обе дистанции предусмотрены для участников, родившихся 20 мая 2000 года и ранее), 10 км (для родившихся 20 мая 2004 и ранее) и 3 км (для родившихся 20 мая 2007 и ранее). Дети помладше при желании имеют право преодолеть 3 км только в сопровождении одного из родителей, участвующих в марафоне.

Зарегистрироваться для участия в забеге можно на сайте. Количество свободных стартовых слотов ограничено и сокращается с каждым днем, отмечают организаторы.

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