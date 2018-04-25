В Калининграде отказались от шествия с собаками в параде на 9 Мая
В Калининграде отказались от шествия с собаками в «Бессмертном полку» на 9 Мая, сообщает «Балтик плюс».
В Калининграде отказались от шествия с собаками в «Бессмертном полку» на 9 Мая, сообщает «Балтик плюс».
Такое решение было принято на заседании региональной Общественной палаты с участием представителей областного правительства и Совета ветеранов. Большинство высказалось против такой инициативы.
Как сообщалось ранее, собаки должны были замыкать колонну полка. Целью акции было напомнить людям о весомом вкладе собак в дело Победы.
По словам организатора акции Екатерины Карамариной, одним из доводов «против» было то, что собак поведут женщины, которые в случае чего не смогут удержать псов, которые могут покусать окружающих.
Однако 9 Мая собаки примут участие в реконструкции на форте № 5.