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11:21 (мск), источник: АиФ Калининград

В Калининграде отказались от шествия с собаками в параде на 9 Мая

В Калининграде отказались от шествия с собаками в «Бессмертном полку» на 9 Мая, сообщает «Балтик плюс».

Источник: Аргументы и факты

Такое решение было принято на заседании региональной Общественной палаты с участием представителей областного правительства и Совета ветеранов. Большинство высказалось против такой инициативы.

Как сообщалось ранее, собаки должны были замыкать колонну полка. Целью акции было напомнить людям о весомом вкладе собак в дело Победы.

По словам организатора акции Екатерины Карамариной, одним из доводов «против» было то, что собак поведут женщины, которые в случае чего не смогут удержать псов, которые могут покусать окружающих.

Однако 9 Мая собаки примут участие в реконструкции на форте № 5.

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