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11:21 (мск), источник: ЕАН

Первый камень в основание храма Святой Екатерины в Екатеринбурге заложит патриарх Кирилл

Камень в основание храма Святой Екатерины в Екатеринбурге у Театра драмы заложит глава Русской православной церкви патриарх Кирилл.

Об этом на торжественном открытии художественной галереи «Орденское собрание» заявил епископ Среднеуральский, викарий Екатеринбургской епархии Евгений.

«Даст бог, будем туда ходить», — добавил первый заместитель главы администрации губернатора Вадим Дубичев.

Напомним, ранее специальная комиссия отобрала три специализированные компании, которые займутся проектом храма. Культовое сооружение расположится в границах улицы Бориса Ельцина — продолжения улицы Боевых Дружин — Октябрьской площади — набережной Рабочей Молодежи.

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