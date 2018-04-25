Первый камень в основание храма Святой Екатерины в Екатеринбурге заложит патриарх Кирилл
Камень в основание храма Святой Екатерины в Екатеринбурге у Театра драмы заложит глава Русской православной церкви патриарх Кирилл.
Камень в основание храма Святой Екатерины в Екатеринбурге у Театра драмы заложит глава Русской православной церкви патриарх Кирилл.
Об этом на торжественном открытии художественной галереи «Орденское собрание» заявил епископ Среднеуральский, викарий Екатеринбургской епархии Евгений.
«Даст бог, будем туда ходить», — добавил первый заместитель главы администрации губернатора Вадим Дубичев.
Напомним, ранее специальная комиссия отобрала три специализированные компании, которые займутся проектом храма. Культовое сооружение расположится в границах улицы Бориса Ельцина — продолжения улицы Боевых Дружин — Октябрьской площади — набережной Рабочей Молодежи.