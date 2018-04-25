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12:26 (мск), источник: Комсомольская правда

В Казани начал действовать противопожарный режим

25 апреля на территории Татарстана и его столицы стартовал пожароопасный сезон.

Жителям республики запрещено в это время разводить костры, проводить работы с использованием открытого огня на территории поселков и готовить еду на открытом воздухе.

На территории города нельзя сжигать сухую траву и мусор, готовить пищу на открытом воздухе, причем запрет на приготовление пищи распространяется не только на открытый костер, но и на мангалы. Ни в коем случае нельзя в лесопарковых зонах и территориях, граничащих с лесом, пользоваться пиротехникой. Жителям районов, попадающих в зону риска, рекомендуется проверить укомплектованность противопожарных щитов, заполнить водой имеющиеся емкости и обязательно обеспечить беспрепятственный проезд пожарной техники к источникам водоснабжения.

За нарушение правил пожарной безопасности будут налагаться штрафы: на горожан в размере от 2 до 4 тысяч рублей, на должностных лиц — от 15 до 30 тысяч и на юридических лиц — от 200 до 400 тысяч рублей.

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