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11:51 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Главный синоптик рассказал, каким будет лето в Петербурге

По словам Колесова, жители Северной столицы успеют насладиться теплыми деньками.

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Источник: Аргументы и факты

Лето в Северной столице будет теплым и не таким дождливым, как раньше, передает «Петербургский дневник». Об этом рассказал главный синоптик города на Неве Александр Колесов.

По словам эксперта, в целом это лето будет лучше, чем в 2016-м и 2017 годах, однако жары ждать все равно не стоит. «Этим летом днем будет около плюс 20 градусов, — пообещал Колесов. — В прошлый год эта температура воздуха тоже наблюдалась на протяжении всего лета, но было очень облачно, не хватало солнца, поэтому тепло не ощущалось». При этом температура воздуха будет периодически отклоняться на 5 градусов выше и ниже нормы.

Несмотря на то, что некоторые летние дни будут прохладными, количество осадков в города снизится, и петербуржцы успеют насладиться по-настоящему теплыми летними деньками.

«Тот циклон, что мы наблюдали в 2016—2017 годах, способствовал дождям и облачности. На лето-2018 прогноз более благоприятный, — подчеркнул Колесов. — В этом году осадков будет меньше и они будут носить кратковременный характер».

Самым теплым месяцем станет июль. В целом же, как отметил синоптик, в Петербурге будет такое лето, какого в городе не было уже 15−20 лет — «нормальное и стабильно теплое».

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