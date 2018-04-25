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16:37 (мск), источник: АиФ Волгоград

Волгоградцев приглашают присоединиться к акции «Чистый берег»

На территории Волго-Ахтубинской поймы проводится природоохранная акция «Чистый берег». Местных жителей призывают присоединиться к ней.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе облкомприроды, на сегодняшний момент от мусора очищены два участка: в парке «Сталинградская переправа» вблизи Краснослободска и вдоль дороги от посёлка Рыбачий до хутора Закутский.

Совместными усилиями сотрудников парка, учащихся Краснослободской гимназии, профессионального лицея имени Александра Невского, Волжского политехнического техникума и волонтеров было собрано 200 мешков мусора по 120 литров.

Дирекция парка «Волго-Ахтубинская пойма» благодарит всех принимавших в наведении порядка и приглашает неравнодушных жителей города и области поучаствовать в других мероприятиях и природоохранных акциях. Записаться на них можно по телефонам +79616879973, +78447953441.

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