Волгоградцев приглашают присоединиться к акции «Чистый берег»
На территории
На территории
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в
Совместными усилиями сотрудников парка, учащихся Краснослободской гимназии, профессионального лицея имени Александра Невского, Волжского политехнического техникума и волонтеров было собрано 200 мешков мусора по 120 литров.
Дирекция парка «Волго-Ахтубинская пойма» благодарит всех принимавших в наведении порядка и приглашает неравнодушных жителей города и области поучаствовать в других мероприятиях и природоохранных акциях. Записаться на них можно по телефонам +79616879973, +78447953441.