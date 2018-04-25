Волгоградцев приглашают присоединиться к акции «Чистый берег»

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе облкомприроды, на сегодняшний момент от мусора очищены два участка: в парке «Сталинградская переправа» вблизи Краснослободска и вдоль дороги от посёлка Рыбачий до хутора Закутский.

Совместными усилиями сотрудников парка, учащихся Краснослободской гимназии, профессионального лицея имени Александра Невского, Волжского политехнического техникума и волонтеров было собрано 200 мешков мусора по 120 литров.