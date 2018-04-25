Под Воронежем в 14 населенных пунктах отключили электроэнергию

Источник: РИА "Воронеж"

Отключение электроснабжения запланировано в населенных пунктах: Галкино, Комсомольский, Петровка, Сергеевка, Ямань, Князево, Сенновские выселки, Хвощеватка, Репное, Ольховатка, Новоживотинное, Панково, Маховатка, Медовка. Жителей попросили с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Плановые ремонтно-профилактические работы проведут на воздушной линии (ВЛ) 35 кВ № 36. Также рабочие вырубят деревья, которые могут упасть на провода.