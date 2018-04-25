Под Воронежем в 14 населенных пунктах отключили электроэнергию
В Рамонском районе начали плановые работы на энергооборудовании в среду, 25 апреля, сообщила
В Рамонском районе начали плановые работы на энергооборудовании в среду, 25 апреля, сообщила
Отключение электроснабжения запланировано в населенных пунктах: Галкино, Комсомольский, Петровка, Сергеевка, Ямань, Князево, Сенновские выселки, Хвощеватка, Репное, Ольховатка, Новоживотинное, Панково, Маховатка, Медовка. Жителей попросили с пониманием отнестись к временным неудобствам.
Плановые
Информацию о ходе работ можно получить по бесплатной круглосуточной телефонной линии энергетиков МРСК Центра 8 800 50 50 115 или 13−50 (со стационарных телефонов).