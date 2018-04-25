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11:24 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Под Воронежем в 14 населенных пунктах отключили электроэнергию

В Рамонском районе начали плановые работы на энергооборудовании в среду, 25 апреля, сообщила пресс-служба филиала ПАО «МРСК Центра» — «Воронежэнерго». В течение двух дней в 14 населенных пунктах отключат элекроэнергию.

Источник: РИА "Воронеж"

Отключение электроснабжения запланировано в населенных пунктах: Галкино, Комсомольский, Петровка, Сергеевка, Ямань, Князево, Сенновские выселки, Хвощеватка, Репное, Ольховатка, Новоживотинное, Панково, Маховатка, Медовка. Жителей попросили с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Плановые ремонтно-профилактические работы проведут на воздушной линии (ВЛ) 35 кВ № 36. Также рабочие вырубят деревья, которые могут упасть на провода.

Информацию о ходе работ можно получить по бесплатной круглосуточной телефонной линии энергетиков МРСК Центра 8 800 50 50 115 или 13−50 (со стационарных телефонов).

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