Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Что Россия проиграла в Армении - эксперт
Новый Mitsubishi Lancer: первые изображения
Александр Ревва умилил соцсети фотографией дочерей
Почему Эльдар Рязанов не снимал Гурченко более 20 лет
Брижит Макрон в платье Louis Vuitton блистала на ужине
Как десятки россиянок уехали за мужьями в ИГА оказались в багдадской тюрьме
Донашивают вещи за дядей: как растут Джордж и Шарлотта
Александр Ревва умилил соцсети фотографией дочерей
Новый Mitsubishi Lancer: первые изображения
Моторшоу в Пекине: сенсации и главные новинки
«Бавария» — «Реал Мадрид». Юпп и Зизу в погоне за вечностью
«Салах бросил вызов Месси и Роналду». Обзор европейских СМИ
Брижит Макрон в платье Louis Vuitton блистала на ужине
Кэти Перри проговорилась о помолвке c Орландо Блумом
Традиционный способ мерить давление признали неверным
Инфекционисты попросили не принимать душ каждый день
5 городов, куда точно не стоит ехать на майские праздники
Как обманывают россиян с жильем в Болгарии
Фоторепортажи
16США совместно с Великобританией и Францией начали операцию против Сирии
8Главное требование митингующих жителей Армении исполнено
11:35 (мск), источник: Sputnik.md

Силвия Раду рассказала о том, что исправит в Кишиневе в случае победы

В планах бывшего и.о. столичного градоначальника (при условии, если она возглавит столицу на предстоящий год) — убрать все дворы, заменить все лифты и провести «апгрейд» общественного транспорта.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 25 апр — Sputnik. Силвия Раду объявила в среду на пресс-конференции о том, что сдает мандат и.о. мэра Кишинева и включается в предвыборную кампанию по избранию градоначальника столицы.

Читайте также
Сильвия Раду вместе с семьей посадила деревья в парке «Долина Роз»: фото

«Пять месяцев я оцениваю проблемы Кишинева и благодарю тех, кто бы рядом со мной все это время. Я решила, чтобы мэрия должна быть открытой для граждан. Также посчитала необходимым начать процесс чистки этого учреждения от внутренней коррупции и вовлечь коллег в решение насущных проблем города», — отметила Раду.

По ее словам, она «нашла 70 единиц городского транспорта, которые ввезут в страну в этом году». Также за это время в домах столицы стали менять лифты и активизировать процесс предоставления социального жилья.

«У меня в планах — кампания по уборке дворов Кишинева, модернизация Долины роз и парка “La Izvor”. Еще нужно много сделать в городе после 20 лет стагнации и политический войн», — заявила Раду.

Он добавила, что, если граждане доверят ей мандат мэра длиной в год, до очередных выборов градоначальника, она продолжит эти и другие свои начинания.

«У меня есть менеджерский опыт, и теперь я знаю проблемы Кишинева. Уже выработаны пути решения некоторых из них», — подчеркнула Раду.

Все новости региона
 Греф в Молдове: чем отличается Кишинев, и что ждет маленькие страны
Силвия Раду отказывается от поста и.о. мэра Кишинева
Путин осудил применение военной силы в обход Совбеза ООН
На Украине суд обязал возбудить дело против Порошенко
В США рассказали о российском оружии «Судного дня»
Выявлена неожиданная опасность спиртных напитков
Физики объяснили цельность одежды
В Китае макака отомстила туристу за неудачную шутку
СМИ узнали о плане Запада обойти российское вето в СБ ООН
Спорт
«Бавария» — «Реал Мадрид». Юпп и Зизу в погоне за вечностью Это будет 25-й поединок команд в рамках Кубка/Лиги чемпионов. Никто чаще в этом турнире не встречался
Авто
В России появится новая автомобильная марка Китайцы считают, что корейский автопром отстаёт по технологиям. Такое громкое заявление на Пекинском автосалоне сделала глава Great Wall Motor госпожа Ван Фэнин
Hi-Tech
WhatsApp запретили использовать детям до 16 лет Несовершеннолетним понадобится опекун.
Кино
Цыганов и Пегова снова снимаются вместе: фото с площадки Фильм «У ангела ангина» расскажет о потерянном послевоенном поколении и о любви
Недвижимость
Как обманывают россиян с жильем в Болгарии: личный опыт
5 городов, куда не стоит ехать на майские праздники
Что купить в Финляндии, продав квартиру в Москве
Стало известно, в каких городах могут провести реновацию
Леди
Как быстро подготовиться к выходу в свет – секреты российских звезд Альбина Джанабаева, Анна Седокова, Полина Гагарина и Юлианна Караулова поделились секретами красоты с «Леди.Mail.Ru»
Дети
Ирина Шейк подогрела слухи о беременности Модель продемонстрировала округлившийся живот.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь