Силвия Раду рассказала о том, что исправит в Кишиневе в случае победы

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 25 апр — Sputnik. Силвия Раду объявила в среду на пресс-конференции о том, что сдает мандат и.о. мэра Кишинева и включается в предвыборную кампанию по избранию градоначальника столицы.

«Пять месяцев я оцениваю проблемы Кишинева и благодарю тех, кто бы рядом со мной все это время. Я решила, чтобы мэрия должна быть открытой для граждан. Также посчитала необходимым начать процесс чистки этого учреждения от внутренней коррупции и вовлечь коллег в решение насущных проблем города», — отметила Раду.

По ее словам, она «нашла 70 единиц городского транспорта, которые ввезут в страну в этом году». Также за это время в домах столицы стали менять лифты и активизировать процесс предоставления социального жилья.

«У меня в планах — кампания по уборке дворов Кишинева, модернизация Долины роз и парка “La Izvor”. Еще нужно много сделать в городе после 20 лет стагнации и политический войн», — заявила Раду.

Он добавила, что, если граждане доверят ей мандат мэра длиной в год, до очередных выборов градоначальника, она продолжит эти и другие свои начинания.