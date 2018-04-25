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11:54 (мск), источник: Actualitati.md

В парке на Скулянке планируют построить аквапарк

Сегодня, 25 апреля, на заседании Комиссии земельных отношений будет решен вопрос о продлении аренды земли в парке «La Izvor» частной компании с последующим строительством аквапарка.

Источник: Actualitati.md

Об этом заявил муниципальный советник от ПСРМ Александр Одинцов.

«ДК Профсоюзов сносят. Пришло время и для кафе “Гугуца” и строительства в парке “La Izvor”. На комиссии земельных отношений рассмотрят заявление о продлении аренды участке в парке “La Izvor” на основании решения суда фирмой Габриела Стати. Площадь участка — 1.7 га. Заявленное назначение — аквапарк! Лоббировал это проект — лично либерал Киртоака», — заявил муниципальный советник, опубликовав соответствующие документы.

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