В парке на Скулянке планируют построить аквапарк
Сегодня, 25 апреля, на заседании Комиссии земельных отношений будет решен вопрос о продлении аренды земли в парке «La Izvor» частной компании с последующим строительством аквапарка.
Сегодня, 25 апреля, на заседании Комиссии земельных отношений будет решен вопрос о продлении аренды земли в парке «La Izvor» частной компании с последующим строительством аквапарка.
Об этом заявил муниципальный советник от ПСРМ Александр Одинцов.
«ДК Профсоюзов сносят. Пришло время и для кафе “Гугуца” и строительства в парке “La Izvor”. На комиссии земельных отношений рассмотрят заявление о продлении аренды участке в парке “La Izvor” на основании решения суда фирмой Габриела Стати. Площадь участка — 1.7 га. Заявленное назначение — аквапарк! Лоббировал это проект — лично либерал Киртоака», — заявил муниципальный советник, опубликовав соответствующие документы.