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11:40 (мск), источник: Lenta.Ru

Курилки вернутся в аэропорты Москвы

Госдума одобрила законопроект, согласно которому посетителям аэропортов Москвы будет разрешено курить в специально отведенных помещениях. Об этом сообщает ТАСС.

Во вторник, 24 апреля, стало известно, что комитет Государственной Думы по транспорту и строительству поддержал предложенный депутатом Сергеем Боярским законопроект, который предоставляет возможность курения табака в курительных комнатах зданий аэровокзальных комплексов.

После вступления в силу антитабачного закона на всей территории России в июне 2013 года многие пассажиры стали курить в туалетах и панельных комнатах аэропортов, что доставляло дискомфорт другим посетителям. «Возвращение курительных комнат в первую очередь необходимо для некурящих пассажиров», — подчеркнули сотрудники аэропорта Внуково.

В ноябре 2017 года администрация аэропорта Шереметьево во время круглого стола в Московской областной думе впервые обратилась к депутатам с предложением вернуть зоны для курения. Аэропорт Внуково также выступил за инициативу возвращения курительных помещений.

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