Курилки вернутся в аэропорты Москвы

Во вторник, 24 апреля, стало известно, что комитет Государственной Думы по транспорту и строительству поддержал предложенный депутатом Сергеем Боярским законопроект, который предоставляет возможность курения табака в курительных комнатах зданий аэровокзальных комплексов.

После вступления в силу антитабачного закона на всей территории России в июне 2013 года многие пассажиры стали курить в туалетах и панельных комнатах аэропортов, что доставляло дискомфорт другим посетителям. «Возвращение курительных комнат в первую очередь необходимо для некурящих пассажиров», — подчеркнули сотрудники аэропорта Внуково.