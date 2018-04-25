Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Что Россия проиграла в Армении - эксперт
Нужно ли срывать букву «Ш»?
Александр Ревва умилил соцсети фотографией дочерей
Президент Франции ответил на слова Путина о грубейшем нарушении
Кэти Перри проговорилась о помолвке c Орландо Блумом
Антироссийские санкции США бьют по Германии и Франции Париж обратился к Берлину, Лондону и Риму с требованием убедить США смягчить ограничения
«Наше сердце, наш Нинок»: в Москве простились с Ниной Дорошиной
54-летний Николас Кейдж объявил о завершении актерской карьеры
Новый Mitsubishi Lancer: первые изображения
Моторшоу в Пекине: сенсации и главные новинки
Как Ковальчук пропил Вену, а Крикунов – Ригу. Скандалы ЧМ
ВАДА поддержало намерение МОК оспорить решение CAS по россиянам
Брижит Макрон в платье Louis Vuitton блистала на ужине
Кэти Перри проговорилась о помолвке c Орландо Блумом
Работу мозга улучшили с помощью пересадки кала
Британские врачи вылечили первого в мире пациента с супергонореей
5 городов, куда точно не стоит ехать на майские праздники
Названа страна с лучшим гражданством
Фоторепортажи
16США совместно с Великобританией и Францией начали операцию против Сирии
8Главное требование митингующих жителей Армении исполнено
11:49 (мск), источник: VLADNEWS

Во Владивостоке сформирован график выдачи путевок в детские сады

Выдача путевок начнется 14 мая и продлится до 19 июня.

Источник: VLADNEWS

Во Владивостоке сформирован график выдачи путевок в детские сады, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

Путевки получат дети, рожденные преимущественно в 2015 году, зарегистрированные в очереди, а также дети из семей льготных категорий. Для получения путевки родителям нужно будет обратиться в управление образования по своему району, предъявив свой паспорт и свидетельство о рождении ребенка. Выдача путевок начнется 14 мая и продлится до 19 июня. С графиком выдачи и перечнем льготных категорий можно ознакомиться в приложении.

Напомним, что в этом году во Владивостоке начнется строительство пяти новых детских садов. Дополнительными местами в детсадах будут обеспечены более тысячи малышей приморской столицы в возрасте от полутора до шести лет. Планируется, что строительные работы начнутся уже в третьем квартале 2018 года.

Самый большой детский сад на 350 мест будет реконструирован по улице Постышева, 7а. Ещё один детский сад на 240 мест будет построен в микрорайоне Снеговая Падь. Он станет четвёртым дошкольным учреждением в самом молодом жилом районе Владивостока. Новый детский сад появится и во Фрунзенском районе на улице Станюковича, 31а. Проектом предполагается семь групп на 150 детей. Детский сад на 230 мест будет построен по улице Маковского, 157а. Здесь появятся четыре младшие группы для детей от 2 до 4 лет, по две средних и старших, а также четыре подготовительных группы. Пятым станет детский сад на ул. Тихвинская, 3 в Первомайском районе. Небольшой, но современный и комфортный детский сад примет в свои стены 120 воспитанников.

Проектная документация по всем пяти детским садам готова, в настоящее время специалисты актуализируют стоимость строительно-монтажных работ и готовятся к проведению аукционов, сообщили в дирекции по строительству объектов Владивостокского городского округа.

Все новости региона
 Ещё больше круизных лайнеров зайдёт во Владивосток в этом году ...
Во Владивостоке сформирован график выдачи путевок в детские сады ...
Путин осудил применение военной силы в обход Совбеза ООН
На Украине суд обязал возбудить дело против Порошенко
В США рассказали о российском оружии «Судного дня»
Выявлена неожиданная опасность спиртных напитков
Физики объяснили цельность одежды
В Китае макака отомстила туристу за неудачную шутку
СМИ узнали о плане Запада обойти российское вето в СБ ООН
Спорт
«Бавария» — «Реал Мадрид». Юпп и Зизу в погоне за вечностью Это будет 25-й поединок команд в рамках Кубка/Лиги чемпионов. Никто чаще в этом турнире не встречался
Авто
В России появится новая автомобильная марка Китайцы считают, что корейский автопром отстаёт по технологиям. Такое громкое заявление на Пекинском автосалоне сделала глава Great Wall Motor госпожа Ван Фэнин
Hi-Tech
WhatsApp запретили использовать детям до 16 лет Несовершеннолетним понадобится опекун.
Кино
Цыганов и Пегова снова снимаются вместе: фото с площадки Фильм «У ангела ангина» расскажет о потерянном послевоенном поколении и о любви
Недвижимость
5 городов, куда не стоит ехать на майские праздники
В Москве сносят гаражи под строительство Научной долины МГУ
Как обманывают россиян с жильем в Болгарии: история
Самое жуткое здание Москвы не попало под реновацию
Леди
Как быстро подготовиться к выходу в свет – секреты российских звезд Альбина Джанабаева, Анна Седокова, Полина Гагарина и Юлианна Караулова поделились секретами красоты с «Леди.Mail.Ru»
Дети
Ирина Шейк подогрела слухи о беременности Модель продемонстрировала округлившийся живот.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь