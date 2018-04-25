В Ростове-на-Дону к концу рабочей недели обещают до плюс 28 градусов

Источник: Комсомольская правда

Как сообщают синоптики, в среду, 25 апреля, в донской столице днем ожидается до 19 градусов тепла. Правда, ветер временами будет дуть со скоростью 14 метров в секунду.

В четверг, 26 апреля, уличные термометры покажут от 17 до 23 градусов со знаком плюс. Зато пятница, 27 апреля, будет самым жарким днем этой недели: если утром ростовчан еще ждут плюс одиннадцать градусов тепла, то днем потеплеет до плюс 28 градусов. Погода в этот день будет располагать и к вечерним прогулкам — до двадцати со знаком плюс.

На этой неделе рабочей выдастся и суббота, 28 апреля: будет солнечно, но похолодает до 21 градуса.