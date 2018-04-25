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11:45 (мск), источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону к концу рабочей недели обещают до плюс 28 градусов

В Ростове-на-Дону погода снова будет переменчивой, однако в ближайшие дни, если верить прогнозам метеорологов, зонты можно оставлять дома и о дожде забыть.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +14° 88% 756 мм рт. ст. 4 м/с
Источник: Комсомольская правда

Как сообщают синоптики, в среду, 25 апреля, в донской столице днем ожидается до 19 градусов тепла. Правда, ветер временами будет дуть со скоростью 14 метров в секунду.

В четверг, 26 апреля, уличные термометры покажут от 17 до 23 градусов со знаком плюс. Зато пятница, 27 апреля, будет самым жарким днем этой недели: если утром ростовчан еще ждут плюс одиннадцать градусов тепла, то днем потеплеет до плюс 28 градусов. Погода в этот день будет располагать и к вечерним прогулкам — до двадцати со знаком плюс.

На этой неделе рабочей выдастся и суббота, 28 апреля: будет солнечно, но похолодает до 21 градуса.

В праздничные выходные по утрам — десять — тринадцать градусов тепла, а днем — до плюс 24 выше нуля. Правда, в четверг, субботу и понедельник будет ветрено: сила ветра временами будет достигать 12 метров в секунду.

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