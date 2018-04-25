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11:26 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Певица Наргиз отменила концерт в Воронеже из-за болезни

Выступление перенесли на 23 мая.

Певица Наргиз из-за болезни отменила концерт, который должен был пройти в Event-Hall сити-парка «Град» в субботу, 28 апреля. Выступление в Воронеже перенесли на 23 мая. Ранее приобретенные билеты действительны на новую дату, уточнили в кассе концертной площадки.

О плохом самочувствии Наргиз сообщила в своем Instagram. Артистка извинилась перед поклонниками, которые ждали ее шоу во Владимире — первом городе, где отменилось выступление, запланированное на 22 апреля. Концерты также не состоятся в Орле и Курске, где Наргиз должна была петь перед гастролями в Воронеже.

Певица отметила, что недуг поразил ее внезапно, прямо во время тура.

— Мне очень жаль, но порой случается так, что происходят неожиданные сбои в человеческом организме, и я не исключение. Я непременно приеду к вам снова. Ну, а пока пожелайте мне скорейшего выздоровления. А я, в свою очередь, снова и снова признаюсь вам в любви и с нетерпением жду продолжений наших с вами добрых вечерин, — написала Наргиз.

Наргиз выступит в Воронеже в четвертый раз. Певица представит программу «Вдвоем» из новых песен и композиций с презентованного в iTunes альбома «Шум сердца».

Справка РИА «Воронеж»

Наргиз Закирова обрела известность в России благодаря участию во втором сезоне шоу «Голос», где стала финалисткой. С апреля 2014 года певица сотрудничает с продюсером и композитором Максимом Фадеевым. Под его руководством выпустила песни «Я не твоя война», «Ты — моя нежность», «Я не верю тебе», «Беги», завоевавшие престижные музыкальные премии. Дуэтная композиция Наргиз и Фадеева «Вдвоем» также удостоилась множества наград и дала название сольной программе, с которой певица отправилась в гастрольный тур, охвативший около 30 российских городов.

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