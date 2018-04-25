Певица Наргиз отменила концерт в Воронеже из-за болезни

Певица Наргиз из-за болезни отменила концерт, который должен был пройти в Event-Hall сити-парка «Град» в субботу, 28 апреля. Выступление в Воронеже перенесли на 23 мая. Ранее приобретенные билеты действительны на новую дату, уточнили в кассе концертной площадки.

О плохом самочувствии Наргиз сообщила в своем Instagram. Артистка извинилась перед поклонниками, которые ждали ее шоу во Владимире — первом городе, где отменилось выступление, запланированное на 22 апреля. Концерты также не состоятся в Орле и Курске, где Наргиз должна была петь перед гастролями в Воронеже.

Певица отметила, что недуг поразил ее внезапно, прямо во время тура.

— Мне очень жаль, но порой случается так, что происходят неожиданные сбои в человеческом организме, и я не исключение. Я непременно приеду к вам снова. Ну, а пока пожелайте мне скорейшего выздоровления. А я, в свою очередь, снова и снова признаюсь вам в любви и с нетерпением жду продолжений наших с вами добрых вечерин, — написала Наргиз.

Наргиз выступит в Воронеже в четвертый раз. Певица представит программу «Вдвоем» из новых песен и композиций с презентованного в iTunes альбома «Шум сердца».

Справка РИА «Воронеж»