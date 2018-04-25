Всероссийский фестиваль наук пройдет в Самарском университете

Гостей ждут интерактивные выставки, мастер-классы, лекции, квесты, химическое шоу и многое другое. На выставках можно посмотреть, как раскрываются листья мха, собрать букет эфирных масел, выяснить, как выжить одному в лесу или степи, посетить галерею иллюзий. На занятиях можно будет собрать волчок из батарейки, научиться опытам с водой, разгадать секреты рекламных посланий, узнать больше о себе с помощью арт-методик.