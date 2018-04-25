Всероссийский фестиваль наук пройдет в Самарском университете
В Самарском университете в ближайшую субботу, 28 апреля, пройдет Фестиваль наук, сообщила
В Самарском университете в ближайшую субботу, 28 апреля, пройдет Фестиваль наук, сообщила
Площадки фестиваля начнут работать в 10.00, по адресу: ул. Академика Павлова, 1, корпус № 22.
Гостей ждут интерактивные выставки,
В программе фестиваля — лекции «Как не полагаться на чужое мнение и начать сомневаться во всем: основы научной рациональности», «Маленькие издательства — большая литература?», «Близнецы. Изнутри и снаружи».
Основная программа завершится в 18:00.