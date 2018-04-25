Красноярцам сократили летний срок отключения горячей воды

Источник: НИА Красноярск

При этом горячую воду могут дать и раньше. «Мы постоянно проводим реконструкции как на ТЭЦ, так и на сетях. Если смотреть по прошлому году, срок был по 11 суток на ТЭЦ, в этом году максимальный срок — 10 суток. Это означает, что при испытаниях выявятся и устранятся неисправности, после чего делаются повторные испытания, и на тех участках сети, которые выдержат эти испытания, могут быть отключения горячего водоснабжения на срок 7−10 суток», — рассказал руководитель красноярского теплотранспортного подразделения СГК Сергей Иванов.

С 28 мая 9:00 до 6 июня 9:00 горячую воду отключат жителям Ленинского, Кировского, части Свердловского районов, а также микрорайонов Водники и домов в Зеленой Роще, которые получали воду от котельных 1 и 2 КрасКома,.

С 16 июля 9:00 до 25 июля 9:00 без временные неудобства будут терпеть Свердловский, Центральный, Железноджорожный и Октябрьский районы.

С 25 июня 9:00 по 3 июля 14:00 от теплоснабжения отключат дома в микрорайоне Покровском, в Центральном и Советском районах, в микрорайонах Взлетка, Северный и 1−3 Иннокентьевский, а также на ул. Краснодарской и части проспекта Металлургов.

В ремонтный период теплоэнергетики проведут гидравлические испытания ТЭЦ, капитальный ремонт головных задвижек и сделают врезки под капремонт теплосетей на красноярской теплотранспортной компании. Чтобы в случае неполадки горожане не ошпарились, компания снизит температуру теплоносителя до 40 градусов «Водоснабжение отключать необходимо для того, чтобы найти неисправности, который могут зимой не дать возможности обеспечить теплоснабжение города», — добавил глава теплотранспортной компании.

В период испытаний будет усиленно работать персонал компании и обеспечивать безопасность проведения работ. В случае неполадок можно обратиться по телефону 005.

Также Сергей Иванов обозначил дороги, которые перекроют из-за ремонта теплосетей. В этом году запланирован ремонт 52 участков. Известно, что для проезда закроют ул. Вавивлова с 20-го мая. Также в следующем месяце будут идти работы на ул. Горького в районе Исторического квартала. Кроме того, будет ремонт на улицах 60 лет Октября, Мате Залки, Тимошенкова, Юности — к работам приступили 25 апреля.