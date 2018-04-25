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11:41 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Жителей Воронежской области предупредили о грозе и шквалистом ветре

Непогода придет в регион 27 апреля.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +14° 88% 756 мм рт. ст. 4 м/с
Источник: РИА "Воронеж"

Синоптики предупредили воронежцев о сильном дожде, грозе и шквалистом ветре с порывами до 21 м/с. По данным Гидрометцентра России, непогода придет в регион в пятницу, 27 апреля. Сильный дождь и грозу также прогнозируют в соседней Белгородской области.

Во второй половине дня в среду, 25 апреля, в Воронежской области может пройти небольшой дождь. Порывы ветра до 13 м/с. Днем воздух прогреется до +15 градусов. В четверг, 26 апреля, будет облачно, дождь усилится. Температура днем — до +17 градусов. Ночью — до +7 градусов.

В последний раз неблагоприятная погода пришла в регион в воскресенье, 22 апреля. Ночью прошел ураган. По данным управления ГО и ЧС Воронежа, за сутки от горожан поступило более 13 вызовов в связи с упавшими деревьями и столбами.

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