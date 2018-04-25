Жителей Воронежской области предупредили о грозе и шквалистом ветре

Источник: РИА "Воронеж"

Синоптики предупредили воронежцев о сильном дожде, грозе и шквалистом ветре с порывами до 21 м/с. По данным Гидрометцентра России, непогода придет в регион в пятницу, 27 апреля. Сильный дождь и грозу также прогнозируют в соседней Белгородской области.

Во второй половине дня в среду, 25 апреля, в Воронежской области может пройти небольшой дождь. Порывы ветра до 13 м/с. Днем воздух прогреется до +15 градусов. В четверг, 26 апреля, будет облачно, дождь усилится. Температура днем — до +17 градусов. Ночью — до +7 градусов.