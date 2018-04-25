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12:26 (мск), источник: UzReport.news

Узбекистан внедряет новую вакцину для защиты детей от полиомиелита

Министерство здравоохранения Узбекистана при поддержке ВОЗ и ЮНИСЕФ внедрило новую вакцину для защиты детей от полиомиелита и недопущения его вспышки в Узбекистане.

Министерство здравоохранения Узбекистана при поддержке ВОЗ и ЮНИСЕФ внедрило новую вакцину для защиты детей от полиомиелита и недопущения его вспышки в Узбекистане. Цель внедрения инактивированной вакцины против полиомиелита (ИПВ) для детей в возрасте 4 месяцев — положить конец распространению этого заболевания во всем мире. Данная вакцина была введена в календарь иммунизации в Узбекистане.

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«Внедрение ИПВ является результатом значительного прогресса, достигнутого нашей страной в борьбе с полиомиелитом», — отметил министр здравоохранения Узбекистана Алишер Шадманов.

«Это означает, что мы подошли на шаг ближе к избавлению мира от этой страшной болезни, и что мы обеспечиваем всем самую лучшую защиту от этого вируса».

До настоящего времени, искоренение полиомиелита осуществлялись во всем мире с помощью оральной полиовакцины (ОПВ). Это помогло снизить заболеваемость полиомиелитом в мире более чем на 99% благодаря способности этой вакцины не допускать передачу вируса от человека человеку. Добавление одной дозы ИПВ к нескольким дозам ОПВ является самым эффективным методом остановки вируса и обеспечения защиты детей.

Официальные данные показывают, что в соответствии с Национальным календарем иммунизации более 99% детей в Узбекистане вакцинированы против опасных для жизни заболеваний.

«Несмотря на то, что в 2002 году Узбекистан был объявлен зоной, свободной от полиомиелита, введение новой вакцины в Национальный календарь иммунизации является важным шагом на пути к прекращению вспышек и распространению этого заболевания, а в результате, к обеспечению того, чтобы ни один ребенок больше не был парализован в будущем», — подчеркнул Саша Грауманн, Глава представительства ЮНИСЕФ в Узбекистане.

«Мы рады, что Министерство здравоохранения сделало эту вакцину доступной и призывает родителей вакцинировать своих детей в соответствии с графиком».

«Добавление по меньшей мере одной дозы ИПВ в календарь иммунизации является наилучшим способом защиты детей Узбекистана от пожизненного паралича, вызванного полиомиелитом, и знаменует собой важный шаг на пути к достижению мира, свободного от полиомиелита», — добавила д-р Лиан Куппенс, Глава представительства ВОЗ в Узбекистане.

Повсеместное внедрение ИПВ является частью глобального плана искоренения полиомиелита и закрепления успехов, достигнутых благодаря совершенствованию систем иммунизации, для того, чтобы все дети во всем мире имели доступ к вакцинам.

В настоящее время ЮНИСЕФ и ВОЗ оказывают поддержку и техническую помощь Правительству Узбекистана в совершенствовании Национальной программы иммунизации и обеспечении ее устойчивости. Это включает оказание помощи во внедрении новых вакцин, совершенствование методов управления вакцинами, и повышение потенциала вакцинаторов. Техническая помощь также включает содействие в закупке вакцин для проведения регулярной вакцинации и помощь в совершенствовании помещений и оборудования холодовой цепи, которые обеспечивают безопасное и надежное хранение вакцин.

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