В Самаре на набережной 6 мая пройдет фестиваль бега «Королева Спорта»

На набережной рядом с бассейном ЦСК ВВС в Самаре 6 мая пройдет фестиваль бега «Королева Спорта». Это второе событие из серии стартов #SamaraRun, которое проходит в областной столице. Трасса забега пройдет по второй очереди набережной.

— «Королева Спорта» — так во все времена называли легкую атлетику. Она входила в программу самых первых Олимпийских игр, которые проводились в Древней Греции в 776 году до новой эры. Это самый естественный, природный вид спорта, который создали для общего укрепления организма. Этот фестиваль для тех, кто любит бег во всем его проявлении, а не только для девушек как может показаться из названия, — рассказали организаторы.