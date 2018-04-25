В Самаре на набережной 6 мая пройдет фестиваль бега «Королева Спорта»
В нем примут участие около 1 000 участников.
В нем примут участие около 1 000 участников.
На набережной рядом с бассейном ЦСК ВВС в Самаре 6 мая пройдет фестиваль бега «Королева Спорта». Это второе событие из серии стартов #SamaraRun, которое проходит в областной столице. Трасса забега пройдет по второй очереди набережной.
— «Королева Спорта» — так во все времена называли легкую атлетику. Она входила в программу самых первых Олимпийских игр, которые проводились в Древней Греции в 776 году до новой эры. Это самый естественный, природный вид спорта, который создали для общего укрепления организма. Этот фестиваль для тех, кто любит бег во всем его проявлении, а не только для девушек как может показаться из названия, — рассказали организаторы.
В стартовом пакете всем участникам предоставят индивидуальный номер, кепку с символикой забега и электронный чип для того, чтобы определить результат. Всем участникам забега вручат коллекционные медали.
В 2017 году «Королева Спорта» собрала 400 человек. В этом году планируют, что в фестивале примут участие около 1000 участников.