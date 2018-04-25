В Краснодаре изменят маршрут движения автобуса № 121А

Маршрут № 121А «микрорайон “Губернский” — ТРЦ “Красная площадь” — хутор Черников» продлили до коттеджного поселка «Вишневый сад». По словам заместителя директора городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимира Анфиногенова, такое решение приняли по многочисленным обращениям для удобства пассажиров.