В Краснодаре изменят маршрут движения автобуса № 121А
Изменения вступят в силу 5 мая.
Изменения вступят в силу 5 мая.
Маршрут № 121А «микрорайон “Губернский” — ТРЦ “Красная площадь” — хутор Черников» продлили до коттеджного поселка «Вишневый сад». По словам заместителя директора городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимира Анфиногенова, такое решение приняли по многочисленным обращениям для удобства пассажиров.
Движение автобусов в прямом и обратном направлениях будет осуществляться от улицы Черкасской по улицам
Расписание движения можно уточнить по телефонам горячей линии