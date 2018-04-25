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14:09 (мск), источник: Кубань 24

В Краснодаре изменят маршрут движения автобуса № 121А

Изменения вступят в силу 5 мая.

Маршрут № 121А «микрорайон “Губернский” — ТРЦ “Красная площадь” — хутор Черников» продлили до коттеджного поселка «Вишневый сад». По словам заместителя директора городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимира Анфиногенова, такое решение приняли по многочисленным обращениям для удобства пассажиров.

Движение автобусов в прямом и обратном направлениях будет осуществляться от улицы Черкасской по улицам Героев-Разведчиков, 40-летия Победы, Героя Владислава Посадского, поселку Плодородному, улицам Лиственной и Планерной, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

Расписание движения можно уточнить по телефонам горячей линии транспортно-навигационного центра Краснодара: (861) 218−99−18, 8−903−412−01−01.

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