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13:16 (мск), источник: Коммерсантъ

Консервация Ротонды в Воронеже может начаться в 2018 году

Начать работы по консервации воронежской Ротонды — здания-памятника Воронежской областной клинической больницы 1930-х годов постройки — планируется уже в 2018 году. Об этом сообщил на заседании регионального отделения Российского военно-исторического общества научный директор организации Михаил Мягков.

«В настоящее время ведется подготовка проектной документации и экспертиза объекта. Рассчитываю, что этот этап вскоре завершится и до конца 2018 года начнутся работы по непосредственно консервации памятника», — рассказал господин Мягков.

Сейчас Ротонда находится на балансе у городского музея-диорамы (МБУК «Центр военно-патриотического воспитания»). Завершить консервацию Ротонды предполагается к 2020 году, к юбилею Победы в Великой Отечественной войне. Напомним, в конце января Евгений Ревенко обратился к министру культуры РФ Владимиру Мединскому с просьбой законсервировать руины как памятник обороне Воронежа.

По предварительному плану, с которым ранее ознакомился «Ъ-Черноземье», сохранившиеся бетонные конструкции памятника истории (колонны, остатки перекрытий и купола) должны быть очищены с использованием сжатого воздуха, их укрепят дополнительными стяжками, а после обработают гидрофобными составами, чтобы предотвратить дальнейшее разрушение. Опасные для посетителей подвалы под Ротондой могут быть засыпаны песком. Стоимость этих работ оценивается в 3 млн руб.

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