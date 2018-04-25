В Художественном музее пройдет фестиваль современной иллюстрации «Барбазуль»
В Самаре состоится фестиваль современной иллюстрации «Барбазуль». Он пройдет в Художественном музее с 26 апреля по 10 июня, сообщила
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
В Самаре состоится фестиваль современной иллюстрации «Барбазуль». Он пройдет в Художественном музее с 26 апреля по 10 июня, сообщила
На фестивале будут представлены около 500 работ 40 художников. Они будут выполнены в различных техниках. Будут представлены комикстрипы и коммерческая иллюстрация.