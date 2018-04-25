Екатеринбургский летчик проиграл судебную баталию с Росавиацией
За право садиться за штурвал.
За право садиться за штурвал.
25 апреля Свердловский областной суд оставил без изменения решение Орджоникидзевского райсуда Екатеринбурга по летчику Павлу Семченко.
Как ранее сообщало «Уралинформбюро», летом 2017 года Росавиация аннулировала пилотское удостоверение Семченко, обучавшегося в ЧЛУГА,
«Мы подадим жалобы в Верховный, Конституционный суд, потом, если надо, в ЕСПЧ. Это все вопрос времени. Но он меня больше не беспокоит. Договор между мной и государством, который называется Конституция, не выполняется. Я из этого определенные организационные выводы сделал. Теперь меня мало беспокоит судьба России. После того, что произошло, я себя обязанным этому государству больше не считаю. Что мне здесь жить, если даже в мирное время мне тут нет житья?!», — посетовал в беседе с корреспондентом агентства Павел Семченко.
Стоит отметить, что летом прошлого года Росавиация стала массово лишать сертификатов пилотов, окончивших ЧЛУГА и успешно работавших по всей России. Потом закрыли и само училище.
По мнению летчиков, ведомство давно подступалось к заведению и его выпускникам. Сначала последовало обращение в Министерство образования РФ для аннулирования дипломов. Это требование Министерство посчитало безосновательным. Получив отказ, Росавиция росчерком пера аннулировала пилотские сертификаты выпускников за «предоставление недостоверных данных». Это решение в ведомстве объясняют тем, что утвержденная программа сокращенной подготовки пилотов не была внесена в приложение к сертификату авиационного учебного центра, выданному училищу.