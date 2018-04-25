Екатеринбургский летчик проиграл судебную баталию с Росавиацией

«Мы подадим жалобы в Верховный, Конституционный суд, потом, если надо, в ЕСПЧ. Это все вопрос времени. Но он меня больше не беспокоит. Договор между мной и государством, который называется Конституция, не выполняется. Я из этого определенные организационные выводы сделал. Теперь меня мало беспокоит судьба России. После того, что произошло, я себя обязанным этому государству больше не считаю. Что мне здесь жить, если даже в мирное время мне тут нет житья?!», — посетовал в беседе с корреспондентом агентства Павел Семченко.