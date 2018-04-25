Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Даже не пытайтесь обидеть русских: британка о главной силе РФ
Нужно ли срывать букву «Ш»?
Данко трогательно поздравил тяжелобольную дочку с днем рождения
Президент Франции ответил на слова Путина о грубейшем нарушении
71-летняя Шер без макияжа выглядит на 20 лет моложе
Как десятки россиянок уехали за мужьями в ИГА оказались в багдадской тюрьме
Зудина, Ургант и Михалков посетили премьеру фильма в ГУМе
«Наше сердце, наш Нинок»: в Москве простились с Ниной Дорошиной
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Штрафы для водителей: «вафли» как новая опасность
Как Ковальчук пропил Вену, а Крикунов – Ригу. Скандалы ЧМ
Уроженец Улан-Удэ выиграл с «Барселоной» Лигу УЕФА
Кэти Перри проговорилась о помолвке c Орландо Блумом
Социальные сети высмеяли шляпу Мелании Трамп
5 ошибок сторонников здорового питания
Что делать, если вы все забываете
5 городов, куда точно не стоит ехать на майские праздники
Как обманывают россиян с жильем в Болгарии
Фоторепортажи
9«Российскую красавицу-2018» выбрали в Москве
8Главное требование митингующих жителей Армении исполнено
13:07 (мск), источник: Деловое сообщество

В Ростове пройдет футбольный «Кубок Дружбы» городов-побратимов

В Ростове-на-Дону с 4 по 11 мая будет проходить международный футбольный турнир «Кубок Дружбы», в котором встретятся молодые игроки из городов-побратимов. Об этом рассказали в управлении по физической культуре и спорту администрации города.

«В международном спортивном форуме примут участие команды городов Дортмунд (Германия), Анталия (Турция), Ереван (Армения), Плевен (Болгария), Яньтай (Китай), Полис Хрисохус (Кипр), Севилья (Испания) и Ростов-на-Дону», — говорится в сообщении.

Отмечается, что матчи будут проходить на стадионе «Динамо», который расположен рядом с площадью Гагарина.

В дальнейшем планируется проводить этот турнир каждый год. Сейчас уже достигнута договоренность с городами-побратимами, в последующие годы они готовы принимать игры.

Все новости региона
 В Ростове пройдет футбольный «Кубок Дружбы» городов-побратимов
Первые приготовления к 9 мая увидели ростовчане
Российские военные показали обломки выпущенных по Сирии ракет
В Москве выбрали победительницу конкурса «Российская красавица»
Росфинмониторинг: чиновники вывели в офшоры миллиарды рублей
Американка сняла на видео рыбу-мутанта
На Украине суд обязал возбудить дело против Порошенко
В США рассказали о российском оружии «Судного дня»
Физики объяснили цельность одежды
Спорт
«Бавария» — «Реал Мадрид». Юпп и Зизу в погоне за вечностью Это будет 25-й поединок команд в рамках Кубка/Лиги чемпионов. Никто чаще в этом турнире не встречался
Авто
В России появится новая автомобильная марка Китайцы считают, что корейский автопром отстаёт по технологиям. Такое громкое заявление на Пекинском автосалоне сделала глава Great Wall Motor госпожа Ван Фэнин
Hi-Tech
WhatsApp запретили использовать детям до 16 лет Несовершеннолетним понадобится опекун.
Кино
Гагарина, Ревва и Дайнеко на вечеринке премии RU.TV В Москве прошла pre-party престижного музыкального конкурса
Недвижимость
5 городов, куда не стоит ехать на майские праздники
Как обманывают россиян с жильем в Болгарии: личный опыт
Эксперты назвали лучшее гражданство мира
Стало известно, в каких городах могут провести реновацию
Леди
Как быстро подготовиться к выходу в свет – секреты российских звезд Альбина Джанабаева, Анна Седокова, Полина Гагарина и Юлианна Караулова поделились секретами красоты с «Леди.Mail.Ru»
Дети
Ирина Шейк подогрела слухи о беременности Модель продемонстрировала округлившийся живот.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь