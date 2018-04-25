В Ростове пройдет футбольный «Кубок Дружбы» городов-побратимов
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«В международном спортивном форуме примут участие команды городов Дортмунд (Германия), Анталия (Турция), Ереван (Армения), Плевен (Болгария), Яньтай (Китай), Полис Хрисохус (Кипр), Севилья (Испания) и Ростов-на-Дону», — говорится в сообщении.
Отмечается, что матчи будут проходить на стадионе «Динамо», который расположен рядом с площадью Гагарина.
В дальнейшем планируется проводить этот турнир каждый год. Сейчас уже достигнута договоренность с