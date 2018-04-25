В Бурятии наградили юношу, спасшего девочку при нападении на школу

В январе этого года во время бойни, устроенной подростками в школе военгородка, Давыд защитил раненную девочку от нападавшего с топором. Награду ему вручил первый заместитель командующего Сибирским округом войск национальной гвардии РФ генерал-лейтенант Александр Бочаров.

Как говорится в сообщении Федеральной службы войск национальной гвардии РФ, Александр Бочаров поблагодарил родителей и педагогов Давыда Мамонова за правильное воспитание юноши.

— Встать на защиту детей мог каждый, но сделал это именно Давыд. Есть самоотверженные ученики, которые верно понимают сложившуюся ситуацию, их правильно воспитывают родители, они направляют свою энергию в нужное русло, становятся настоящими гражданами своей страны, — приводит слова генерала-лейтенанта пресс-служба ведомства.

Давыд Мамонов — старший из троих сыновей в семье военнослужащих. Отец — Кавалер Ордена Мужества, ветеран боевых действий, служил в Чечне, был ранен, мама продолжает военную службу. В Бурятию семью перевели из Оренбургской области — там Давыд учился в кадетском корпусе. Правда, продолжать династию военных не планирует — хочет поступать в Южный федеральный университет на регионоведение.

Напомним, 19 января этого года трое подростков устроили нападение на школу № 5 в военном городке Сосновый Бор под Улан-Удэ. Бросив в один из кабинетов бутылку с зажигательной смесью, он начали избивать топорами выбегавших школьников. В результате нападения пострадали семеро — учительница и шесть школьников, в том числе и сам нападавший.