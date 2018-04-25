В Самаре стартовал ремонт улицы Солнечной

Источник: samadm.ru

«В ходе обследования на проезжей части было выявлено значительное количество дефектов дорожного покрытия, которые образовались в процессе эксплуатации. Предыдущий ремонт производился в 2013 году. Муниципальный контракт на производство работ был заключен с ООО “Автодоринжиниринг”. Проезжую часть отремонтируют большими “картами” протяженностью свыше 100 погонных метров», — пояснил главный специалист технического надзора МБУ «Дорожное хозяйство» Кирилл Рябов.

Сейчас рабочие занимаются фрезерованием изношенной дорожной «одежды». Завершить данный процесс планируется до конца недели. В ближайшие дни, если позволит погода, дорожники начнут укладывать свежий асфальтобетон.

«Будет использоваться плотная смесь, в состав которой входит высокопрочный щебень из осколочных пород марки не менее М-1000. Этим обеспечивается высокая надежность покрытия. Толщина слоя составит 5 см. Также будет уложен выравнивающий слой в 1 см», — отмечают в администрации.