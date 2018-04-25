Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Странный обряд существует у цыган после первой брачной ночи
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Донашивают вещи за дядей: как растут Джордж и Шарлотта
5 городов, куда точно не стоит ехать на майские праздники
Альбина Джанабаева выступила на сцене в эффектном платье
Как десятки россиянок уехали за мужьями в ИГА оказались в багдадской тюрьме
Литва показала Украине и Грузии свою «победу» над энергетикой РФ
Макаревич призвал отключить людям электричество
Новый Mitsubishi Lancer: первые изображения
Моторшоу в Пекине: сенсации и главные новинки
«Бавария» — «Реал Мадрид». Юпп и Зизу в погоне за вечностью
«Салах бросил вызов Месси и Роналду». Обзор европейских СМИ
Сара Джессика Паркер выпустила коллекцию свадебных платьев
Альбина Джанабаева выступила на сцене в эффектном платье
5 ошибок сторонников здорового питания
Что делать, если вы все забываете
5 городов, куда точно не стоит ехать на майские праздники
Что купить в Финляндии, продав московскую двушку
Фоторепортажи
12Восстание обреченных
12Акции протеста в Армении
12:33 (мск), источник: Pro Город Самара

В Самаре стартовал ремонт улицы Солнечной

На этой неделе в Самаре стартовал ремонт улицы Солнечной. Дорожное покрытие приводят в порядок по всей ширине проезжей части в границах улиц Ново-Вокзальной и XXII Партсъезда. Протяженность данного участка составляет 1 км 400 м, а площадь работ — 20 тысяч кв. м, сообщает пресс-служба мэрии города.

Источник: samadm.ru

«В ходе обследования на проезжей части было выявлено значительное количество дефектов дорожного покрытия, которые образовались в процессе эксплуатации. Предыдущий ремонт производился в 2013 году. Муниципальный контракт на производство работ был заключен с ООО “Автодоринжиниринг”. Проезжую часть отремонтируют большими “картами” протяженностью свыше 100 погонных метров», — пояснил главный специалист технического надзора МБУ «Дорожное хозяйство» Кирилл Рябов.

Сейчас рабочие занимаются фрезерованием изношенной дорожной «одежды». Завершить данный процесс планируется до конца недели. В ближайшие дни, если позволит погода, дорожники начнут укладывать свежий асфальтобетон.

«Будет использоваться плотная смесь, в состав которой входит высокопрочный щебень из осколочных пород марки не менее М-1000. Этим обеспечивается высокая надежность покрытия. Толщина слоя составит 5 см. Также будет уложен выравнивающий слой в 1 см», — отмечают в администрации.

Чтобы не мешать движению автомобилистов в дневное время, основной объем работ выполняется в ночную смену. Дорогу перекрывают лишь частично. Сначала рабочие отремонтируют одну половину дороги, а затем вторую. В рамках ремонта также планируется заменить люки смотровых и дождеприемных колодцев. Завершить все работы на улице Солнечной подрядчик планирует до середины мая. Гарантия на ремонт составит 2 года.

Все новости региона
В Новокуйбышевске осудили женщину, которая «набросилась» на полицейского с оскорблениями
Путин осудил применение военной силы в обход Совбеза ООН
На Украине суд обязал возбудить дело против Порошенко
В США рассказали о российском оружии «Судного дня»
Что такое ДНК и почему эта молекула так важна
Выявлена неожиданная опасность спиртных напитков
Дефицит бюджета Пенсионного фонда увеличится в 2,4 раза
Физики объяснили цельность одежды
Спорт
«Бавария» — «Реал Мадрид». Юпп и Зизу в погоне за вечностью Это будет 25-й поединок команд в рамках Кубка/Лиги чемпионов. Никто чаще в этом турнире не встречался
Авто
В России появится новая автомобильная марка Китайцы считают, что корейский автопром отстаёт по технологиям. Такое громкое заявление на Пекинском автосалоне сделала глава Great Wall Motor госпожа Ван Фэнин
Hi-Tech
WhatsApp запретили использовать детям до 16 лет Несовершеннолетним понадобится опекун.
Кино
Цыганов и Пегова снова снимаются вместе: фото с площадки Фильм «У ангела ангина» расскажет о потерянном послевоенном поколении и о любви
Недвижимость
5 городов, куда не стоит ехать на майские праздники
В Москве сносят гаражи под строительство Научной долины МГУ
Как обманывают россиян с жильем в Болгарии: история
Самое жуткое здание Москвы не попало под реновацию
Леди
Как быстро подготовиться к выходу в свет – секреты российских звезд Альбина Джанабаева, Анна Седокова, Полина Гагарина и Юлианна Караулова поделились секретами красоты с «Леди.Mail.Ru»
Дети
Ирина Шейк подогрела слухи о беременности Модель продемонстрировала округлившийся живот.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь