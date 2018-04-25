Отчисленные студенты медвуза в Астане объяснили поддельные IELTS
Отчисленные студенты медицинского университета «Астана» рассказали свою версию произошедшего, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Отчисленные студенты медицинского университета «Астана» рассказали свою версию произошедшего, передает корреспондент Tengrinews.kz.
«Мы поступали два года назад. Сдали экзамен сами. В университете дается преимущество тем, кто сдает IELTS. После этого наткнулись на мошенников. Мы сами не знали, что сертификат не настоящий. Когда мы увидели свои фамилии в списках незарегистрированных сертификатов, были в шоке.
Университет наше дело передал в ДВД. Нас отчислили вечером 18 апреля. В этот день мы сдали комплексный госэкзамен. Нам оставалось защитить диссертацию. Без суда и следствия нас отчислили", — рассказала студентка второго курса магистратуры по имени Алена.
По ее словам, она и ее подруга поступили в университет со второго раза. В 2015 году у них не было сертификата IELTS, поэтому не получили грант. «Мы получили сертификат IELTS у женщины, которая нашла нас сама. Мы ходили на учебу, потом сдали ей экзамен и получили сертификат», — пояснила Алена.
Подруга Алены, не пожелавшая назвать свое имя, рассказала, что перед сдачей IELTS они проверили все документы женщины и подозрений не было. Студенток вызывали осенью в полицию.
«У нас тогда был статус “свидетель с правом на защиту”. В сентябре или октябре мы дали показания. Ходили на опознание по фото в ДВД. После этого нас не вызывали. Мы опознали женщину, которая нам дала сертификат, по фото. Ничего больше не известно. Я несколько раз звонила следователю, который нас допрашивал, у него телефон отключен», — утверждает Алена.
В университете им порекомендовали восстановиться через суд. Руководство вуза, по словам студенток, не согласилось на их предложение сдать комплексное тестирование по английскому языку.
«Мы хотели просто стать лучше, получить образование. Я хочу сказать, что мы сами заложники ситуации. Мы даже не знали, что сертификаты IELTS недействительны. В этой ситуации ни мы, ни университет не виноваты. Мы хотим объяснить людям, что мы не те люди, которые покупают дипломы. Мы отучились и поступили честно. Хотели получить дополнительное образование, быть ближе к науке. Мы хотим извиниться перед всеми людьми, которые считают нас преступниками. Это невозможно, на нас спускают всех собак. Мне звонят даже незнакомые люди», — говорят студентки.
Напомним, что руководство медицинского университета «Астана» отчислило 117 студентов — все они якобы использовали поддельные сертификаты IELTS при поступлении в магистратуру, резидентуру и докторантуру. Проверки в учебном заведении начались осенью прошлого года после жалобы студентов, своими силами сдавших все экзамены. Они считают несправедливым, что