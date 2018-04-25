Отчисленные студенты медвуза в Астане объяснили поддельные IELTS

Источник: Tengrinews

«Мы поступали два года назад. Сдали экзамен сами. В университете дается преимущество тем, кто сдает IELTS. После этого наткнулись на мошенников. Мы сами не знали, что сертификат не настоящий. Когда мы увидели свои фамилии в списках незарегистрированных сертификатов, были в шоке.

Университет наше дело передал в ДВД. Нас отчислили вечером 18 апреля. В этот день мы сдали комплексный госэкзамен. Нам оставалось защитить диссертацию. Без суда и следствия нас отчислили", — рассказала студентка второго курса магистратуры по имени Алена.

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По ее словам, она и ее подруга поступили в университет со второго раза. В 2015 году у них не было сертификата IELTS, поэтому не получили грант. «Мы получили сертификат IELTS у женщины, которая нашла нас сама. Мы ходили на учебу, потом сдали ей экзамен и получили сертификат», — пояснила Алена.

Подруга Алены, не пожелавшая назвать свое имя, рассказала, что перед сдачей IELTS они проверили все документы женщины и подозрений не было. Студенток вызывали осенью в полицию.

«У нас тогда был статус “свидетель с правом на защиту”. В сентябре или октябре мы дали показания. Ходили на опознание по фото в ДВД. После этого нас не вызывали. Мы опознали женщину, которая нам дала сертификат, по фото. Ничего больше не известно. Я несколько раз звонила следователю, который нас допрашивал, у него телефон отключен», — утверждает Алена.

В университете им порекомендовали восстановиться через суд. Руководство вуза, по словам студенток, не согласилось на их предложение сдать комплексное тестирование по английскому языку.

«Мы хотели просто стать лучше, получить образование. Я хочу сказать, что мы сами заложники ситуации. Мы даже не знали, что сертификаты IELTS недействительны. В этой ситуации ни мы, ни университет не виноваты. Мы хотим объяснить людям, что мы не те люди, которые покупают дипломы. Мы отучились и поступили честно. Хотели получить дополнительное образование, быть ближе к науке. Мы хотим извиниться перед всеми людьми, которые считают нас преступниками. Это невозможно, на нас спускают всех собак. Мне звонят даже незнакомые люди», — говорят студентки.