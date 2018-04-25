Собаки, которые помогают: история одной дружбы (видео)
В последнюю среду апреля отмечается День собак-поводырей, которые помогают незрячим и слабовидящим людям. Мы расскажем историю одного такого союза, Риты и Норы.
Нора — воспитанница учебно-кинологического центра «Собаки — помощники». Семья Риты была в УКЦ волонтером, а после девушка получила Нору как наиболее подходящего ей поводыря. О том, как они встретились и подружились, смотрите в нашем видео.
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Узнать больше про подготовку собак-поводырей можно тут.