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12:35 (мск), источник: Питомцы Mail.Ru

Собаки, которые помогают: история одной дружбы (видео)

В последнюю среду апреля отмечается День собак-поводырей, которые помогают незрячим и слабовидящим людям. Мы расскажем историю одного такого союза, Риты и Норы.

Нора — воспитанница учебно-кинологического центра «Собаки — помощники». Семья Риты была в УКЦ волонтером, а после девушка получила Нору как наиболее подходящего ей поводыря. О том, как они встретились и подружились, смотрите в нашем видео.

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Узнать больше про подготовку собак-поводырей можно тут.

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