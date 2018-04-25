Новые дороги освободят Пушкин и Павловск от транзитного автотранспорта
Проектировать магистраль от Волхонского до Петрозаводского шоссе начнут в этом году.
Проектировать магистраль от Волхонского до Петрозаводского шоссе начнут в этом году.
Об этом рассказал губернатор
Градоначальник отметил, что строящаяся сейчас платная магистраль на Москву возьмет на себя часть транзитного транспорта, который сегодня следует через центр Пушкина и Павловска:
-Недавний ввод в эксплуатацию участка трассы Р-23 «Псков» вокруг Гатчины уже изменил там структуру транспортных потоков. Южная широтная магистраль от Волхонского шоссе до Петрозаводского шоссе, проектирование которой начнется в 2018 году, окончательно разгрузит Пушкин и Павловск, а также обеспечит доступность Славянки — рассказал Георгий Сергеевич.