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17:36 (мск), источник: Комсомольская правда

Новые дороги освободят Пушкин и Павловск от транзитного автотранспорта

Проектировать магистраль от Волхонского до Петрозаводского шоссе начнут в этом году.

Источник: Комсомольская правда

Об этом рассказал губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко на выступлении с ежегодным отчетом о деятельности правительства города перед Законодательным собранием в среду, 25 апреля.

Градоначальник отметил, что строящаяся сейчас платная магистраль на Москву возьмет на себя часть транзитного транспорта, который сегодня следует через центр Пушкина и Павловска:

-Недавний ввод в эксплуатацию участка трассы Р-23 «Псков» вокруг Гатчины уже изменил там структуру транспортных потоков. Южная широтная магистраль от Волхонского шоссе до Петрозаводского шоссе, проектирование которой начнется в 2018 году, окончательно разгрузит Пушкин и Павловск, а также обеспечит доступность Славянки — рассказал Георгий Сергеевич.

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