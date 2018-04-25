Новые дороги освободят Пушкин и Павловск от транзитного автотранспорта

Источник: Комсомольская правда

Об этом рассказал губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко на выступлении с ежегодным отчетом о деятельности правительства города перед Законодательным собранием в среду, 25 апреля.

Градоначальник отметил, что строящаяся сейчас платная магистраль на Москву возьмет на себя часть транзитного транспорта, который сегодня следует через центр Пушкина и Павловска: