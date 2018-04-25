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13:36 (мск), источник: Кубань 24

Мотомарш «Дороги Победы — на Берлин» в Краснодаре

Участники международной акции, посвященной 73-й годовщине Великой Победы над фашизмом, 25 апреля прибыли в Краснодар.

15
фотографий
15
фотографий
15
фотографий

Акция стартовала из Сочи 22 апреля. После Краснодара мотоколонна отправится в Ростов-на-Дону, Воронеж, Елец и Москву. Потом мотоциклисты марша поедут в Беларусь, Польшу, Словакию, Чехию и Германию.

По пути они заедут в небольшие города, такие как Ярцево Смоленской области, в которых проходили бои с фашистскими захватчиками, и в город Освенцим, где во время войны располагался немецкий концлагерь. Завершится мотомарш 9 мая в Берлине.

Участниками акции в этом году станут более 10 тыс. человек из России, Беларуси, Польши, Чехии, Италии, Великобритании и других государств.

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