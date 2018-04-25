Мотомарш «Дороги Победы — на Берлин» в Краснодаре
Участники международной акции, посвященной 73-й годовщине Великой Победы над фашизмом, 25 апреля прибыли в Краснодар.
Участники международной акции, посвященной 73-й годовщине Великой Победы над фашизмом, 25 апреля прибыли в Краснодар.
Акция стартовала из Сочи 22 апреля. После Краснодара мотоколонна отправится в
По пути они заедут в небольшие города, такие как Ярцево Смоленской области, в которых проходили бои с фашистскими захватчиками, и в город Освенцим, где во время войны располагался немецкий концлагерь. Завершится мотомарш 9 мая в Берлине.
Участниками акции в этом году станут более 10 тыс. человек из России, Беларуси, Польши, Чехии, Италии, Великобритании и других государств.