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13:09 (мск), источник: ЕАН

В Екатеринбурге к экзаменам готовятся свыше 18 тысяч школьников

В Екатеринбурге к аттестационным экзаменам готовятся свыше 18,5 тыс. школьников. Из них12,6 тыс. — девятиклассники и 6070 — одиннадцатиклассники, сообщает пресс-служба мэрии.

Источник: Reuters

Выпускники девятых классов получат аттестат после успешной сдачи экзаменов по четырем предметам: двум обязательным — русскому языку и математике и двум — по выбору.

Для одиннадцатиклассников также обязательно сдать русский и математику, ЕГЭ по другим предметам они выберут сами.

Для проведения экзаменов подготовлены 41 пункт проведения ЕГЭ и 70 пунктов ОГЭ. Все они обеспечены бесперебойными электроснабжением и интернетом, что позволит наблюдать за ходом экзаменов в режиме онлайн. Также предусмотрены охрана правопорядка и дежурство медицинских работников.

Особенностью грядущей аттестации в 9-х классах станет апробация модели итогового собеседования по русскому языку. Его цель — проверка навыков устной речи у школьников. Оценивается испытание по системе «зачет» или «незачет».

Девятиклассникам будет предложено прочитать вслух текст, пересказать его и высказаться по проблематике содержания. Все тексты посвящены выдающимся людям России. Задания рассчитаны на 15 минут. В процессе проведения собеседования ведется аудиозапись. Отметим, что в этом году устное собеседование еще не будет влиять на допуск к государственной итоговой аттестации.

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