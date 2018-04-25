В Екатеринбурге к экзаменам готовятся свыше 18 тысяч школьников

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Выпускники девятых классов получат аттестат после успешной сдачи экзаменов по четырем предметам: двум обязательным — русскому языку и математике и двум — по выбору.

Для одиннадцатиклассников также обязательно сдать русский и математику, ЕГЭ по другим предметам они выберут сами.

Для проведения экзаменов подготовлены 41 пункт проведения ЕГЭ и 70 пунктов ОГЭ. Все они обеспечены бесперебойными электроснабжением и интернетом, что позволит наблюдать за ходом экзаменов в режиме онлайн. Также предусмотрены охрана правопорядка и дежурство медицинских работников.

Особенностью грядущей аттестации в 9-х классах станет апробация модели итогового собеседования по русскому языку. Его цель — проверка навыков устной речи у школьников. Оценивается испытание по системе «зачет» или «незачет».